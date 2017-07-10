В 2017 году на 30% увеличился поток туристов из стран СНГ

По данным Центрального статистического бюро, с начала 2017 года Израиль посетили 1,7 миллиона туристов. На 30% вырос поток туристов из стран СНГ, на 20% - из США и из Китая - на 76%.

Только в прошлом месяце Израиль посетили 303 тысячи иностранных граждан.

1,5 миллиона туристов прибыли в страну на самолетах. 197 тысяч - прошли через наземные пограничные пункты, и еще 100 тысяч - прибыли по морю.

По данным ЦСБ, доходы Израиля от туризма с начала года составили 9,4 миллиарда шекелей.

Отметим, что ранее РИА Новости, со ссылкой на сайт Onlinetours.ru и сервис Aviasales, сообщало, что на фоне холодного и дождливого лета на треть вырос поток российских туристов в Израиль.





