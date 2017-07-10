За секунду до гибели убитый током подросток был снят на видео

Друг 16-летнего подростка, погибшего в воскресенье, 9 июля, от удара током, снимал его на видео за секунду до гибели. Трагедия произошла на крыше жилого дома в Ашдоде, где развлекались погибший и его друзья. В понедельник, 10 июля, сайт Walla опубликовал видеозапись.

Мама подростка в беседе с изданием сказала: "Любите своих детей и заботьтесь о них, потому что нельзя знать, что произойдет через час или день". Она утверждает, что смерть ее сына стала следствием халатности.

Напомним, парень получил сильный удар током при прикосновении к электрическому кабелю. Вызванные на место происшествия фельдшеры службы скорой помощи "Маген Давид Адом" были вынуждены констатировать его смерть.

"Мы поднялись на крышу 20-этажного дома и увидели 16-летнего подростка, который лежал без сознания со следами удара током. Сердцебиение и дыхание у него отсутствовали", - рассказал парамедик МАДА.

Полиция расследует обстоятельства случившегося. Первичная проверка показала, что подросток забрался на столб, который находился под напряжением. Получив электрический удар, он потерял сознание и упал.