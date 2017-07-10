Преступления на сексуальной почве в Израиле: как не попасть в ловушку? Советы адвоката

Преступления на сексуальной почве считаются очень серьезными с точки зрения израильского законодательства и строго караются - лишением свободы сроком от 3 до 20 лет. Тем не менее, практически ежедневно в судах рассматриваются новые дела по обвинению в сексуальных домогательствах или в изнасилованиях. С чем связано данное положение дел? Попробуем рассмотреть ситуацию с различных сторон.

В первую очередь, следует отметить, что культура межличностных отношений в Израиле не всегда находится на должном уровне, многие участники не знакомы с особенностями местного законодательства. Кроме того, нередко люди приезжают в страну с уже сложившимся менталитетом, традициями, обычаями и ведут себя так, как привыкли - что, зачастую, не соответствует букве закона.

Важно знать, что абсолютно любые действия, связанные с принуждением к половому акту - сексуальное домогательство, физическое или эмоциональное воздействие, запугивание с целью добиться желаемого или уговоры могут повлечь за собой возбуждение уголовного дела. Подобные действия, совершенные в отношении своих родственников, являются отягащающим обстоятельством и автоматически увеличивают срок наказания.

С одной стороны, жертвы, привыкшие к попустительству государственных служб в данном вопросе в стране исхода, не всегда осознают, что в Израиле они могут подать жалобу в полицию и прекратить насилие. Более того, человек, подвергшийся сексуальному насилию (независимо от пола и сексуальной ориентации) может требовать не только наказания в виде заключения под стражу, но и возмещения нанесенного ущерба с помощью денежной компенсации.

С другой стороны, многие обвиняемые, полагая, что они не совершили ничего предосудительного, относятся недостаточно серьезно к подобным обвинениям, считая заведение уголовного дела случайностью и ошибкой, и в результате получают реальные тюремные сроки. Важно также знать, что израильские адвокаты нередко сталкиваются с ложными обвинениями с целью манипуляции или необходимости добиться от обвиняемого выполнения каких-либо действий (например, при сложном бракоразводном процессе, делении имущества и т.д.).

Также необходимо учитывать, что, если речь идет о преступлении, совершенном в отношении женщины, израильская полиция всегда автоматически становится на сторону обвинителя, нередко серьезно осложняя возможность защиты обвиняемого. В подобных случаях, чтобы доказать неправомерность обвинения, адвокату приходится проводить тщательное дополнительное расследование, изучать характеристику жертвы и многое другое.

Поэтому, если вы стали жертвой сексуальных домогательств или напротив, узнали, что на вас подана жалоба в полицию, необходимо проконсультироваться с грамотным адвокатом по уголовным делам и разработать дальнейший план действий. Помните, что грамотная юридическая поддержка во многом решает исход дела.

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