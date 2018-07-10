Ривлин против закона о национальном государстве. "Это оружие, которое мы даем нашим врагам"

Во вторник, 10 июля, в Кнессеет проходит заседание комиссии по подготовке закона о национальном характере государства.

Изначально планировалось, что законопроект будет утвержден ко второму и третьему чтению, однако за несколько часов до начала заседания президент государства Реувен Ривлин направил письмо депутатам Кнессета, в котором подверг критике параграф закона, предусматривающий право "создавать общинные населенные пункты на основе национальной, этнической или религиозной идентичности".

"Я опасаюсь, что расширительная редакция этого параграфа, которая выносится на голосование, может нанести ущерб еврейскому народу, евреям во всем мире, государству Израиль, а также дать оружие нашим врагам в их пропагандистской борьбе против государства", – говорится в письме.

В своем письме Ривлин напомнил депутатам, что в 2011 году был принят закон, позволяющий небольшим населенным пунктам сохранять свой социальный и культурный колорит. "В то же время, принятый тогда закон запрещает отказывать кому-либо в приеме на основании принадлежности к той или иной национальной, религиозной или расовой группе", – отмечает в письме президент Израиля.

"Закон, который вы обсуждаете, пытается сформировать общее для всех нас сионистское мировоззрение. Оно не состоит в том, чтобы создавать населенные пункты только для евреев. Я убежден, что инициаторы закона не разделяют такое понимание сионизма", – говорится в письме.

В оппозиции поспешили выразить поддержку президенту. Глава оппозиции Ицхак Герцог заявил: "Еще не поздно все изменить. Кнессет должен считаться с нуждами еврейского народа в Израиле и в диаспоре и придерживаться исключительно принципов Декларации независимости. Только так будет сохранен еврейский и демократический характер государства Израиль".

Глава "Сионистского лагеря" Ави Габай сказал: "Поддерживаю нашего президента Реувена Ривлина, отстаивающего государственные интересы и не забывающего о ценностях, на основе которых было создано государство".

В свою очередь, автор законопроекта депутат Кнессета Ави Дихтер ("Ликуд") заявил, что утверждения Ривлина необоснованны. "В Израиле был создан самый большой в мире бедуинский населенный пункт Рахат. Там нет ни одного еврея. И таких населенных пунктов в Израиле немало. Этот закон говорит о само собой разумеющихся вещах, однако даже само собой разумеющееся должно быть проговорено: права есть и у большинства, в том числе у национального большинства, даже у евреев в Израиле", – сказал Дихтер.

Отметим, что данный параграф закона вызвал критику и юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Он требовал изъять его из текста законопроекта, однако в коалиции отказались поддержать эту рекомендацию.

В настоящий момент неизвестно, как проголосуют представители коалиции в комиссии, которую возглавляет депутат Кнессета Амир Охана ("Ликуд"). В партии "Кулану" заявляют, что поддерживают законопроект в целом, однако представитель партии в комиссии депутат Акрам Хасон уже заявил, что проголосует против.

Позиция партии "Байт Иегуди", требующей внесения в текст законопроекта параграфа, касающегося использования элементов еврейского права при вынесении судебных вердиктов, также остается неизвестной.

В коалиции полагают, что шансы на утверждение закона во втором и третьем чтении крайне невысоки из-за разногласий в коалиции.