По подозрению в убийстве Офры Хаим задержаны люди из ее ближайшего окружения

В рамках расследования убийства Офры Хаим задержаны пятеро подозреваемых. В СМИ отмечают, что все они входили в "ближайший круг покойной".

По данным новостной службы корпорации "Кан", в течение дня по подозрению в причастности к убийству были задержаны и допрошены семь человек, из которых шестеро приходились покойной близкими родственниками.

По информации сайта "Мако", еще до того, как было обнаружено тело, полиция обратила внимание на расхождения в показаниях подозреваемых.

Известно, что один из задержанных выкопал яму во дворе дома Офры Хаим, в которой и было найдено тело. Мужчина заявил, что яму он копал для благоустройства участка.

Все задержанные отрицают, что у них были какие-то причины для убийства. По их словам, им не известно и о каких-либо разногласиях в семье.

По данным "Мако", полиция намерена 11 июля обратиться в суд с просьбой о продлении срока ареста троих подозреваемых.

Это издание пишет, что следственные органы ждут отчет из центра судебной медицины в Абу-Кабире в надежде, что экспертам удастся найти на теле убитой ДНК тех, с кем женщина боролась в последние минуты своей жизни.

Сайт "Маарив" приводит слова адвокатов, представляющих интересы подозреваемых. Они утверждают, что "у полиции нет никаких зацепок и они арестовывают тех, кто просто попадается им под руку". В частности, адвокат Яков Шкляр, представляющий интересы одного из задержанных, говорит, что у его клиента имеется надежное алиби: он находился за границей, когда пропала Офра Хаим. Однако полиция проигнорировала этот факт.

Тело 56-летней Офры Хаим, исчезнувшей 20 июня, было обнаружено 10 июля во дворе ее дома.

Сайт Walla News ранее приводил рассказ детей пропавших. По их словам, Офра Хаим 20 июня должна была поехать к знакомым, у которых проводилась встреча на тему строительства и перед собравшимися должен был выступить министр строительства и жилищной политики Йоав Галант. Офра по просьбе организатора вечера должна была привезти свежую выпечку. Камеры наблюдения в супермаркете в Тель-Монде зафиксировали, как она выходит из магазина с покупками. Предметы одежды, в которой она была в магазине, затем были обнаружены у нее в квартире. Это значит, что после супермаркета женщина вернулась домой и переоделась, при этом покупки оставила в припаркованной возле дома машине.

Дочери Офры не могут объяснить, как получилось так, что в квартире затем были обнаружены ее ключи от машины, но пропала связка ключей от дома. Также бесследно исчезли сумка женщины и ее кошелек. Машина Офры так и осталась стоять возле дома.

Никто из соседей не слышал шума из квартиры в день исчезновения Офры.





