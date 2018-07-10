Найдено тело Офры Хаим, поиски которой велись несколько недель

Во вторник, 10 июля, в ходе поисковой операции было обнаружено тело 56-летней Офры Хаим, жительницы Тель-Монд, загадочно исчезнувшей 20 июня.

Начато следствие в связи с подозрениями на убийство.

Полиция сообщает, что тело женщины было найдено недалеко от ее дома в поселке Тель-Монд и передано для идентификации и экспертизы в Институт Абу Кабир.

В последние дни силами полиции и добровольцев поиски велись в лесу Иланот в округе Шарон. Сайт Ynet писал, что поиски в лесу были начаты после получения информации о том, что приблизительно в то время, когда пропала Офра Хаим, в лес заехал автомобиль, а спустя несколько минут он покинул парковую зону.

Сайт Walla News приводил рассказ детей пропавших. По их словам, Офра Хаим 20 июня должна была поехать к знакомым, у которых проводилась встреча на тему строительства и перед собравшимися должен был выступить министр строительства и жилищной политики Йоав Галант. Офра по просьбе организатора вечера должна была привезти свежую выпечку. Камеры наблюдения в супермаркете в Тель-Монде зафиксировали, как она выходит из магазина с покупками. Предметы одежды, в которой она была в магазине, затем были обнаружены у нее в квартире. Это значит, что после супермаркета женщина вернулась домой и переоделась, при этом покупки оставила в припаркованной возле дома машине.

Дочери Офры не могут объяснить, как получилось так, что в квартире затем были обнаружены ее ключи от машины, но пропала связка ключей от дома. Также бесследно исчезли сумка женщины и ее кошелек. Машина Офры так и осталась стоять возле дома.

Никто из соседей не слышал шума из квартиры в день исчезновения Офры.





