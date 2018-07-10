18+
10 июля 2018 г.
последняя новость: 13:17
Франция повысит зарплаты имамам
Иран уже платит высокую цену
Министры и шарлатаны Святой Земли
Иранский атом вернулся в Вену
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:06 Для тушения сильного пожара около границы Газы были привлечены специальные самолеты
11:40 Найдено тело Офры Хаим, поиски которой велись несколько недель
11:37 Ави Габай встретился с будущим депутатом Робертом Тивьяевым
11:20 Еще один несчастный случай в Тель-Авиве, погиб пожилой рабочий
11:04 Следователи прибыли в резиденцию Нетаниягу для допроса по "делу 4000"
10:38 Новые возможности для получающих пенсию РФ в Израиле
10:38 SpaceIL: израильский "луноход" запустят в космос в декабре
10:14 Ривлин против закона о национальном государстве. "Это оружие, которое мы даем нашим врагам"
09:31 "Ньюмен-центр" предлагает всем желающим освоить искусство массажа
08:32 На стройке в Тель-Авиве погиб рабочий
В Израиле

Найдено тело Офры Хаим, поиски которой велись несколько недель

время публикации: 11:40 | последнее обновление: 12:33 блог версия для печати фото
Найдено тело Офры Хаим, поиски которой велись несколько недель
Найдено тело Офры Хаим, поиски которой велись несколько недель
Найдено тело Офры Хаим, поиски которой велись несколько недель

Во вторник, 10 июля, в ходе поисковой операции было обнаружено тело 56-летней Офры Хаим, жительницы Тель-Монд, загадочно исчезнувшей 20 июня.

Начато следствие в связи с подозрениями на убийство.

Полиция сообщает, что тело женщины было найдено недалеко от ее дома в поселке Тель-Монд и передано для идентификации и экспертизы в Институт Абу Кабир.

В последние дни силами полиции и добровольцев поиски велись в лесу Иланот в округе Шарон. Сайт Ynet писал, что поиски в лесу были начаты после получения информации о том, что приблизительно в то время, когда пропала Офра Хаим, в лес заехал автомобиль, а спустя несколько минут он покинул парковую зону.

Сайт Walla News приводил рассказ детей пропавших. По их словам, Офра Хаим 20 июня должна была поехать к знакомым, у которых проводилась встреча на тему строительства и перед собравшимися должен был выступить министр строительства и жилищной политики Йоав Галант. Офра по просьбе организатора вечера должна была привезти свежую выпечку. Камеры наблюдения в супермаркете в Тель-Монде зафиксировали, как она выходит из магазина с покупками. Предметы одежды, в которой она была в магазине, затем были обнаружены у нее в квартире. Это значит, что после супермаркета женщина вернулась домой и переоделась, при этом покупки оставила в припаркованной возле дома машине.

Дочери Офры не могут объяснить, как получилось так, что в квартире затем были обнаружены ее ключи от машины, но пропала связка ключей от дома. Также бесследно исчезли сумка женщины и ее кошелек. Машина Офры так и осталась стоять возле дома.

Никто из соседей не слышал шума из квартиры в день исчезновения Офры.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 июля 2018 г.
Десятки добровольцев прочесывают лес Иланот в поисках Офры Хаим







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 10 июля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018