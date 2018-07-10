18+
10 июля 2018 г.
последняя новость: 14:41
Франция повысит зарплаты имамам
Иран уже платит высокую цену
Министры и шарлатаны Святой Земли
Иранский атом вернулся в Вену
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:23 Из-за пожаров в течение дня около границы с Газой выгорело 60 гектаров полей и лесов
14:38 Посольство Украины: "Гаарец" распространил фейк про "оружие для неонацистов"
14:01 Профсоюзы угрожают сорвать открытие учебного года в детских садах
13:47 КПП "Керем Шалом" открылся, несмотря на заявление Нетаниягу и Либермана
13:06 Для тушения сильного пожара около границы Газы были привлечены специальные самолеты
11:40 Найдено тело Офры Хаим, поиски которой велись несколько недель
11:37 Ави Габай встретился с будущим депутатом Робертом Тивьяевым
11:20 Еще один несчастный случай в Тель-Авиве, погиб пожилой рабочий
11:04 Следователи прибыли в резиденцию Нетаниягу для допроса по "делу 4000"
10:38 Новые возможности для получающих пенсию РФ в Израиле
Загрузка...
В Израиле

Посольство Украины: "Гаарец" распространил фейк про "оружие для неонацистов"

время публикации: 14:38 | последнее обновление: 14:39 блог версия для печати фото
Посольство Украины: "Гаарец" распространил фейк про "оружие для неонацистов"
Петр Порошенко и Биньямин Нетаниягу
Посольство Украины: "Гаарец" распространил фейк про "оружие для неонацистов"

Посольство Украины выразило возмущение и удивление тем фактом, что израильская газета "Гаарец" опубликовала в рубрике "Мнения" статью, содержащую ложную информацию.

Эта публикация до сих пор доступна на сайте "Гаарец", ее автором указан некий Джон Браун. В статье утверждается, что 40 активистов правозащитных организаций подали в Верховный суд Израиля иск, требующий прекратить экспорт израильского оружия в Украину. Согласно иску, пишет "Гаарец", это оружие попадает к ополченцам-последователям неонацистской идеологии. Особое место уделяется батальону "Азов", который в публикации называют праворадикальной милицией, поддерживаемой министерством внутренних дел Украины. Также сообщается, что символика батальона является неонацистской, среди личного состава есть люди, отрицающие Катастрофу, а также считающие президента России Владимира Путина евреем.

"Джон Браун" утверждает, что обращение в министерство обороны Израиля, контролирующее экспорт оружия, осталось без ответа. В материале утверждается, что Израилю не впервой сотрудничать с нацистами и антисемитскими режимами. Власти Украины, по мнению Брауна, пересматривают итоги Второй мировой войны и занимаются прославлением украинских националистов.

Эта публикация израильской газеты вызвала резонанс в России. Среди тех, кто о ней сообщил, было новостное агентство ТАСС, государственное российское агентство Sputnik и другие СМИ.

Как отмечает посольство Украины в Израиле, автор "Гаарец" использовал информацию, опубликованную ранее на сайте therealnews.com со ссылкой на ресурс Electronic Intifada, где она была изложена в виде интервью с журналистом Максом Блюменталем. Высказывается предположение, что именно Блюменталь скрывается за псевдонимом "Джон Браун".

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко пишет, что он был очень удивлен тем, что редакция газеты "Гаарец" разместила на своих страницах этот материал, не соответствующий действительности. Он также сообщил, что направил в Верховный суд Израиля обращение с просьбой об уточнении деталей, изложенных в публикации. Дипломат напомнил, что Израиль с 2014 года не поставляет оружие Украине. Надоленко выразил надежду на то, что "Гаарец" опубликует его опровержение.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июля 2018 г.
"Гаарец": в Верховный суд Израиля подан иск против вооружения украинских "неонацистов"







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 10 июля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018