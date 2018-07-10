Посольство Украины: "Гаарец" распространил фейк про "оружие для неонацистов"

Посольство Украины выразило возмущение и удивление тем фактом, что израильская газета "Гаарец" опубликовала в рубрике "Мнения" статью, содержащую ложную информацию.

Эта публикация до сих пор доступна на сайте "Гаарец", ее автором указан некий Джон Браун. В статье утверждается, что 40 активистов правозащитных организаций подали в Верховный суд Израиля иск, требующий прекратить экспорт израильского оружия в Украину. Согласно иску, пишет "Гаарец", это оружие попадает к ополченцам-последователям неонацистской идеологии. Особое место уделяется батальону "Азов", который в публикации называют праворадикальной милицией, поддерживаемой министерством внутренних дел Украины. Также сообщается, что символика батальона является неонацистской, среди личного состава есть люди, отрицающие Катастрофу, а также считающие президента России Владимира Путина евреем.

"Джон Браун" утверждает, что обращение в министерство обороны Израиля, контролирующее экспорт оружия, осталось без ответа. В материале утверждается, что Израилю не впервой сотрудничать с нацистами и антисемитскими режимами. Власти Украины, по мнению Брауна, пересматривают итоги Второй мировой войны и занимаются прославлением украинских националистов.

Эта публикация израильской газеты вызвала резонанс в России. Среди тех, кто о ней сообщил, было новостное агентство ТАСС, государственное российское агентство Sputnik и другие СМИ.

Как отмечает посольство Украины в Израиле, автор "Гаарец" использовал информацию, опубликованную ранее на сайте therealnews.com со ссылкой на ресурс Electronic Intifada, где она была изложена в виде интервью с журналистом Максом Блюменталем. Высказывается предположение, что именно Блюменталь скрывается за псевдонимом "Джон Браун".

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко пишет, что он был очень удивлен тем, что редакция газеты "Гаарец" разместила на своих страницах этот материал, не соответствующий действительности. Он также сообщил, что направил в Верховный суд Израиля обращение с просьбой об уточнении деталей, изложенных в публикации. Дипломат напомнил, что Израиль с 2014 года не поставляет оружие Украине. Надоленко выразил надежду на то, что "Гаарец" опубликует его опровержение.