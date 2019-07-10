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10 июля 2019 г.
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В Израиле

Партии и блоки слева и справа. Опрос NEWSru.co.il

время публикации: 09:12 | последнее обновление: 09:35 блог версия для печати фото
Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир
Айелет Шакед и Нафтали Беннет
Амир Перец

В преддверии выборов в Кнессет 22-го созыва на левом и правом фланге идут переговоры об объединениях и возможных союзах. Мы просим избирателей высказать свое мнение по поводу потенциальных блоков.

Этот опрос имеет необычную структуру: одна его часть предназначена для избирателей правых партий, другая – для избирателей левых партий. Просим вас обратить на это внимание.

Если вопрос предназначен для другой категории, следует выбрать ответы "Воздерживаюсь от ответа, являюсь избирателем левых партий" или "Воздерживаюсь от ответа, являюсь избирателем правых партий". Для читателей, которые считают себя центристами, никаких ограничений нет.

Структура опроса: первый вопрос – общий, первая часть – для избирателей правых партий, вторая часть – для избирателей левых партий, последний вопрос – общий.

Партии и блоки слева и справа. Каков ваш выбор?
(вам предстоит ответить на 14 вопросов)

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Среда, 10 июля 2019 г.
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