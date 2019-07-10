Вынесен приговор террористам, убившим сержанта ЦАХАЛа Тувию Вайсмана

В среду, 10 июля, военный суд в Офере вынес приговор террористам, убившим старшего сержанта Тувию Яная Вайсмана и тяжело ранившим еще одного человека во время нападения на филиал сети супермаркетов "Рами Леви" в промышленной зоне Шаар-Биньямин.

Террористы признаны виновными в преднамеренном причинении смерти и приговорены к 32 и 35 годам тюремного заключения. Суд также приговорил их выплатить семье жертвы компенсацию в размере 2,5 миллиона шекелей.

Согласно материалам расследования, двое обвиняемых, обоим в момент совершения теракта не было 18 лет, вместе с сообщником заранее спланировали нападение и приобрели оружие. Им удалось, спрятав ножи под одеждой, пройти мимо охранника. Они несколько раз ударили ножом мужчину, тяжело его ранив, а затем атаковали Тувию Яная Вайсмана, который вступил с ними в схватку.

Военная прокуратура требовала для обвиняемых наказание в виде пожизненного тюремного заключения. Однако судьи, приняв во внимание то, что террористы в момент нападения были несовершеннолетними, вынесли более мягкий приговор. Из-за того, что обвиняемые являются несовершеннолетними их имена запрещены к публикации.

Суд также вынес приговор сообщникам террористам. Он приговорен к 35 годам тюремного заключения.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что прокуратура намерена опротестовать решение суда и требовать ужесточения наказания.

Теракт в супермаркете сети "Рами Леви" произошел 18 февраля 2016 года. В момент нападения террористов Тувия Вайсман находился в магазине вместе с женой и маленькой дочерью. Он был смертельно ранен, когда защищал своих близких и других граждан. Тувия проходил службу в пехотной бригаде "Нахаль". Он погиб во время краткосрочного отпуска.





