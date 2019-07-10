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В Израиле

Попытка добиться пересмотра "дела Задорова": в суд передан диалог "наседок"

время публикации: 11:22 | последнее обновление: 11:37 блог версия для печати фото
Роман Задоров
Материалы "дела Задорова"
Яром Галеви, адвокат Романа Задорова

В среду, 10 июля, газета "Едиот Ахронот" опубликовала сообщение о том, что в распоряжении адвоката Романа Задорова, осужденного за убийство школьницы Таир Рады, есть текст разговора двух "наседок", сидевших в одной камере с осужденным.

По утверждению адвоката Ярома Галеви, из текста беседы следует, что "наседки", один из которых являлся сотрудником полиции, вступили в сговор с целью оклеветать Задорова. Согласно записи текста беседы, "наседки" договаривались, как получить от главы следственной группы информацию о картине убийства с целью запутать Задорова и навязать ему признание.

Сайт "Мако" отмечает, что текст беседы находился все годы в материалах следствия. Адвокат Задорова передал его в суд в качестве дополнительного обоснования просьбы о пересмотре дела.

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако вновь его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, однако в вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции.

В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве 13-летней Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

Сомнения в виновности Задорова возникают, прежде всего, в связи с тем, что следствием в этом деле, как утверждали адвокаты осужденного, было допущено множество ошибок. Некоторые юристы, общественные деятели и политики высказывались за пересмотр дела Задорова, заявляя, что расследование было проведено небрежно.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2019 г.
Ольга Задорова развернула кампанию по оказанию помощи "невинно осужденным"
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13-й канал: в "деле Романа Задорова" обнаружена еще одна ошибка





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