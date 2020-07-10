Экономическая программа, "забытый" Ганц и конфронтация на правом фланге. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

Экономическая программа премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Исраэля Каца была представлена под занавес одной из самых тяжелых недель за все 11 лет пребывания главы правительства на его посту. Помимо экономической составляющей, о которой еще будут спорить специалисты, у представленного плана есть очевидные политические цели, главная из которых: остановить падение популярности. Падение, которое судя по нервозным шагам премьер-министра в достаточно заурядной ситуации, выбило у него почву из-под ног.

Инициатива бывшего министра транспорта Бецалеля Смотрича по созданию парламентской комиссии по расследованию конфликта интересов судей Верховного суда не должна была привлекать особого внимания. Депутат от партии с шестью мандатами выдвинул предложение, полностью отвечающее вкусам и воззрениям его избирателей. В обычной ситуации премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал бы короткое заявление о "необходимости сохранения независимости судебной системы", коалиция предоставила бы своим депутатам свободу голосования, и предложение было бы снято с повестки дня.

Чего на самом деле хотел Нетаниягу не знает никто, однако в оппозиции утверждают, что премьер-министр декларировал поддержку инициативы, а за кулисами сделал все, чтобы она провалилась, в том числе убеждая депутатов от ШАС и "Яадут а-Тора" голосовать против. "Последнее, что нужно Нетаниягу – это комиссия, которая ничего не сделает, а оппозиция не даст премьеру и минуты покоя, обвиняя в том, что он прикрывает таким способом провал в борьбе с коронавирусом и свой судебный процесс", - сказал мне один из депутатов от оппозиции. Какими бы ни были мотивы Нетаниягу, но факт остается фактом: большинство министров от "Ликуда" (за исключением Давида Амсалема и Зеэва Элькина) на голосование не явились. Биньямина Нетаниягу также не было в зале.

Для "Кахоль Лаван" это обсуждение стало подарком, о котором в партии Бени Ганца не могли даже мечтать. Лидеры блока всегда приводят два серьезных обоснования пребыванию в нынешней коалиции: борьба с коронавирусом и отстаивание того, что там называют "демократическим режимом в Израиле". В борьбе с коронавирусом у "Кахоль Лаван" нет особо выдающейся роли, да и результаты этой борьбы, скажем прямо, далеки от того, чтобы быть впечатляющими. Но предложение Смотрича и зигзаги "Ликуда" дали блоку "Кахоль Лаван" благодатную почву для того, чтобы напомнить о себе. "Голосование "Ликуда" за это предложение является объявлением войны израильской демократии", - говорилось в заявлении блока. "Сегодня черный день израильского парламента", - объявил министр юстиции Ави Нисанкорен.

В действительности опасность распада коалиции была гораздо ниже. Несмотря на 11 мандатов в опросе "Мидгам", Бени Ганц хорошо понимает, что результаты опросов и выборов очень редко совпадают. Сегодня Ганца поддерживают те, кто верят в необходимость правительства национального единства перед лицом опасности коронавируса, а также в способность Ганца удерживать Нетаниягу от резких шагов. 11 мандатов выглядят малоправдоподобным показателем, и Ганц отлично понимает, что спешить на избирательные участки ему не стоит.

То же самое понимает и премьер-министр. Коронавирус и падение уровня популярности нарушают планы, которые, по мнению многих в политических кругах, были у премьер-министра, объявить досрочные выборы уже в этом году. Несмотря на воинственный тон главы коалиции Мики Зоара, заявившего в интервью "Исраэль а-Йом", что между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" нет никаких контактов, переговоры Нетаниягу и Ганца по проекту будущего бюджета продолжаются. На этой неделе состоялись, по меньшей мере, две встречи лидеров, которые не привели к компромиссу. Ганц почти согласился на утверждение одногодичного бюджета, исейчас добивается внесения туда параграфов, касающихся долгосрочного решения проблем, вызванных эпидемией коронавируса. Нетаниягу не возражает, но, тем не менее, соглашения нет. В обеих партиях убеждены, что бюджет на 2020 год будет утвержден. Дальше никто не загадывает.

И вернемся к представленному проекту помощи безработным, а также владельцам мелких и средних бизнесов. Эта программа закрепится в сознании избирателей как целиком и полностью проект "Ликуда". Неслучайно премьер-министр не пригласил на презентацию Бени Ганца, что напрашивалось, учитывая тот факт, что речь идет о правительстве национального единства. Неслучайно Бени Ганц поспешил разослать сообщение, согласно которому Исраэль Кац встречался с ним еще до презентации, и представил, показал, поделился. Нетаниягу отлично понимает, что эта программа принесет ему политические очки и отнюдь не собирался делиться ими с Бени Ганцем.

Одновременно "Ликуд" почувствовал угрозу справа. "Ямина", оставшись в оппозиции, все чаще наступает на больные мозоли правящей партии: Беннет заметно опережает Нетаниягу в том, что касается способности, по мнению общества, справиться с коронавирусом (опрос Direct Polls: Беннет – 34%, Нетаниягу 24%, Лапид – 12%, Ганц – 9%), вновь звучит критика по поводу уже полузабытого плана распространения суверенитета, а также по поводу провала инициативы по созданию парламентской следственной комиссии. На следующей неделе это противостояние превратится в открытое, когда Кнессет тайным голосованием будет выбирать кандидатов в комиссию по назначению судей. Бывшая министр юстиции Айелет Шакед уже заявила, что намерена баллотироваться против депутата от "Ликуда" Оснат Марк, приближенной к премьеру и рекомендованной им для участия в этой комиссии. От результатов голосования будет зависеть не только состав комиссии. Оно имеет большое имиджевое значение, и как очень часто бывает, многое в этом голосовании будет зависеть от НДИ.

Еще одно голосование, которое привлечет внимание, также состоится на будущей неделе. "Еш Атид – ТЭЛЕМ" вынесут на рассмотрение Кнессета предложение о создании парламентской комиссии по расследованию дела о подлодках. Своего рода ответный шаг на решение "Ликуда" поддержать инициативу Смотрича. В "Кахоль Лаван" изначально угрожали поддержать предложения Лапида, однако судя по всему, депутаты от партии Ганца не проголосуют за него.

Трения в коалиции обостряются, но коронавирус удерживает явно дрейфующее судно на плаву. Никто не знает, как долго это продлится.





