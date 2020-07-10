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NEWSru.co.il :: В Израиле10 июля 2020 г., 08:06

В Израиле вступил в силу закон о запрете на приобретение секс-услуг

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В Израиле вступил в силу закон о запрете на приобретение секс-услуг

В пятницу, 10 июля, в Израиле вступил в силу закон о запрете на приобретение сексуальных услуг, предусматривающий уголовную ответственность для лиц, пользующихся услугами проституток.

Ранее министр юстиции Ави Нисанкорен отклонил просьбы министра внутренних дел Амира Оханы и министра по делам развития и укрепления общин Орли Леви-Абукасис перенести дату вступления закона в силу до тех пор, пока не будет создан механизм реабилитации проституток и "детоксикации" мужчин, зависимых от секс-услуг.

Только 9 июля министерство социального обеспечения опубликовало тендер на создание центров и хостелей для поддержки и реабилитации женщин, занимающихся проституцией. Первая программа "детоксикации" была запущена государством только 6 июня. Бюджет в размере 90 миллионов шекелей, выделенный на эти цели, был реализован менее, чем на треть.


Напомним, законопроект о наказании клиентов проституток, поданный в то время министром юстиции Айелет Шакед, был утвержден в конце 2018 года. Приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где предоставляются такие услуги, считаются уголовным преступлением. Размер штрафа за приобретение секс-услуг составит 2.000 шекелей за первое нарушение и 4.000 за повторное нарушение.

В отдельных случаях прокуратура может предъявить обвинения в уголовном преступлении, и тогда максимальный размер штрафа составит до 75.300 шекелей.

Кроме того, полицейские могут выписывать штраф всем присутствующим на месте преступления, не занимаясь выяснением обстоятельств их присутствия в месте, предназначенном для покупки секс-услуг.

Статистика рынка сексуальных услуг в Израиле по данным министерства юстиции

В общей сложности в Израиле проституцией заняты около 14 тысяч человек, 95% которых – женщины: - 11,5 тысяч совершеннолетних женщин, в том числе около 400 трансгендеров
- 1,1 тысяча несовершеннолетних девушек
- 520 совершеннолетних мужчин
- 30-40 несовершеннолетних подростков

7% рынка сексуальных услуг приходится на уличную проституцию, остальная часть предоставляется в рамках публичных домов, "массажных кабинетов" или в жилых квартирах. В частности, в Израиле действуют около 265 "конфиденциальных" квартир, 130 "фирм по сопровождению" и 90 "массажных кабинетов", в которых проституцией заняты женщины, около 80 подобных заведений, в которых заняты трансгендеры, около 50 мест, где практикуется БДСМ, 20 стриптиз-клубов. Центрами мужской проституции являются 114 "массажных кабинетов", 71 "конфиденциальная квартира", 21 "фирма по сопровождению".


В уличной проституции заняты около 700 женщин и незначительное количество мужчин. Основными "точками" являются старый центральный автовокзал в Тель-Авиве, бульвар Ар-Цион и район Гиват-Мандарин в Тель-Авиве, промышленная зона Холона, перекресток БИЛУ, железнодорожный вокзал Беэр-Шевы. "Точками" мужской проституции являются старый автовокзал в Тель-Авиве, парк а-Ацмаут в Тель-Авиве, парк а-Сус в Иерусалиме.



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