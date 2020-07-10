В Израиле вступил в силу закон о запрете на приобретение секс-услуг

В пятницу, 10 июля, в Израиле вступил в силу закон о запрете на приобретение сексуальных услуг, предусматривающий уголовную ответственность для лиц, пользующихся услугами проституток.

Ранее министр юстиции Ави Нисанкорен отклонил просьбы министра внутренних дел Амира Оханы и министра по делам развития и укрепления общин Орли Леви-Абукасис перенести дату вступления закона в силу до тех пор, пока не будет создан механизм реабилитации проституток и "детоксикации" мужчин, зависимых от секс-услуг.

Только 9 июля министерство социального обеспечения опубликовало тендер на создание центров и хостелей для поддержки и реабилитации женщин, занимающихся проституцией. Первая программа "детоксикации" была запущена государством только 6 июня. Бюджет в размере 90 миллионов шекелей, выделенный на эти цели, был реализован менее, чем на треть.

В отдельных случаях прокуратура может предъявить обвинения в уголовном преступлении, и тогда максимальный размер штрафа составит до 75.300 шекелей.

Кроме того, полицейские могут выписывать штраф всем присутствующим на месте преступления, не занимаясь выяснением обстоятельств их присутствия в месте, предназначенном для покупки секс-услуг.

Статистика рынка сексуальных услуг в Израиле по данным министерства юстиции

В общей сложности в Израиле проституцией заняты около 14 тысяч человек, 95% которых – женщины: - 11,5 тысяч совершеннолетних женщин, в том числе около 400 трансгендеров

- 1,1 тысяча несовершеннолетних девушек

- 520 совершеннолетних мужчин

- 30-40 несовершеннолетних подростков



7% рынка сексуальных услуг приходится на уличную проституцию, остальная часть предоставляется в рамках публичных домов, "массажных кабинетов" или в жилых квартирах. В частности, в Израиле действуют около 265 "конфиденциальных" квартир, 130 "фирм по сопровождению" и 90 "массажных кабинетов", в которых проституцией заняты женщины, около 80 подобных заведений, в которых заняты трансгендеры, около 50 мест, где практикуется БДСМ, 20 стриптиз-клубов. Центрами мужской проституции являются 114 "массажных кабинетов", 71 "конфиденциальная квартира", 21 "фирма по сопровождению".





