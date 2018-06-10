Итоги опроса об отношении к секс-меньшинствам: снижение уровня гомофобии

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос об отношении наших читателей к сексуальным меньшинствам, приуроченный к "месяцу гордости" и самому массовому гей-параду в Тель-Авиве, в котором 8 июня участвовали около 250 тысяч человек.

В нашем опросе, проводившемся 7-10 июня, приняли участие 4.830 респондентов (4.091 из них ответил на все 26 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Соотношение мужчин и женщин среди участников опроса – примерно 7:3.

Абсолютное большинство участников, 95%, однозначно не относят себя к сексуальным меньшинствам. Немногим более 3% относят себя к сексуальным меньшинствам. Прочие затруднились с самоопределением. (Примерно таким же было соотношение разных категорий участников аналогичного опроса в 2016 и 2013 годах.) При этом 9% опрошенных сказали, что у них был гомосексуальный опыт.

Отметим некоторый рост в последние годы тех, кто однозначно заявляет, что не считает себя гомофобом. По итогам опроса 2018 года, таких 42% (два года назад таких было 37%, пять лет назад – 34%; впрочем, шесть лет назад таких было почти 40%). 20% выбрали вариант: "Скорее нет, чем да" (показатель мало меняется за последние шесть лет). Тех, кто однозначно причисляет себя к гомофобам, – 16% (примерно как и в позапрошлом году). 19% выбрали вариант ответа "Скорее да, чем нет" (почти не изменилось за пять-шесть лет).

Некоторое снижение уровня гомофобии среди читателей NEWSru.co.il подтверждают и ответы на другие вопросы.

При ответах на вопрос "Как бы вы сами определили свое отношение к сексуальным меньшинствам?" В этом году, как и в позапрошлом, большинство опрошенных – окоол 52% – выбрали ответ "нейтральное" (пять лет назад таких было 46%). Об отрицательном отношении заявили 36% (40% в 2016-м, 45% в 2013-м). Положительно к секс-меньшинствам относятся почти 10% опрошенных (в 2013-2016 годах таких было около 6%).

45% наших читателей считают гомосексуализм извращением. Не согласны с ними более 41% (в 2016-м соотношение было несколько иным – 50%/36%, в 2013-м – 54%/32%).

28% заявили, что считают гомосексуальное поведение нормальным. 56% придерживаются противоположной точки зрения. В то же время, с мнением "Все гомосексуалисты – ненормальные" согласны 27% респондентов, 58% с таким мнением не согласны. (В 2016 году соотношения были такими – 21%/62% и 29%/54%, в 2013-м – 19%/66% и 34%/49%.)

Немногим более 18% участников опроса на NEWSru.co.il считают, что гомосексуалистов надо лечить. 65% полагают, что в этом нет смысла. (Два года назад – 21,5%/58%, пять лет назад – 26%/54,5%.)

33% сказали, что среди их друзей или родственников есть представители сексуальных меньшинств. 49% уверены, что среди их друзей или родственников таких людей нет.

51% заявляют, что им ни в коем случае не помешало бы, если бы рядом с ними работал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. 14% заявляют, что им это мешало бы наверняка. (Два года назад – 46%/15%, пять лет назад – 40%/20%.)

54% мужчин и 75% женщин, участвовавших в опросе, обычно спокойно относятся к любым сексуальным меньшинствам. 27% мужчин и 20% женщин, отвечавших на вопросы, заявили, что их раздражают любые сексуальные меньшинства. (В 2016-м – 52%/73% и 29%/22%, в 2013-м – 47%/65% и 32%/29%.) Женщины, как показывают наши опросы, толерантнее относятся к сексуальным меньшинствам, чем мужчины. При этом мужчины зачастую говорят, что они спокойно относятся к лесбиянкам, но их раздражают геи. Для женщин такая "избирательность" при оценке своего отношения к секс-меньшинствам не характерна.

На вопрос "Согласны ли вы с тем, что гомосексуальные супружеские пары должны иметь равные права с традиционными семейными парами?" утвердительно ответили 37% опрошенных. Не согласны с этим 50% респондентов. (В 2016-м – 32%/52,5%, в 2013-м – 24%/64%.)

53% опрошенных на NEWSru.co.il выступают против того, чтобы однополым парам разрешали усыновлять детей. 33% за то, чтобы такие разрешения давались. (Два года назад – 56%/28%, пять лет назад – 67%/20%.)

Был задан вопрос "Если бы выбор стоял так "оставить ребенка в детском доме или отдать в однополую семью", какой выбор для ребенка сделали бы вы?" 45% назвали такую постановку вопроса надуманной и некорректной. 16% высказались за то, чтобы оставить ребенка в детдоме, более 34% – за то, чтобы передать в однополую семью. (В 2016-м – 49%/16%/29%, в 2013-м – 53%/20%/22%.)

К проведению гей-парадов в Иерусалиме подавляющее большинство наших читателей (59%) по-прежнему относится отрицательно. Тех, кто относится отрицательно к любым гей-парадам в принципе – 54%. (Два года назад против гей-парадов в Иерусалиме выступали 69% респондентов, о негативном отношении к гей-парадам в принципе заявляли 61% опрошенных.)

При этом 44% читателей NEWSru.co.il считают проведение гей-парадов проявлением демократического характера государства. 47% с этим не согласны. (В 2016-м – соотношение 38,5%/50%.)

На вопрос "Согласны ли вы с мнением, что гей-парады играют позитивную роль, привлекая туристов в Израиль?", 47% дали отрицательный ответ, 34% ответили утвердительно. (Два года назад – 57%/22%.)

74% отвечавших на наши вопросы на NEWSru.co.il сказали, что никогда сами не бывали на гей-параде. 13,5% выбрали ответ: "Я наблюдал/наблюдала за гей-парадом, но не участвовал/не участвовала, и не хочу в будущем принимать участие в подобных акциях". 5% ответили: "Я участвовал/участвовала в гей-параде и намерен/намерена посещать подобные акции в будущем". 4% ответили так: "Я наблюдал/наблюдала за гей-парадом, но не участвовал/не участвовала, однако хочу в будущем принять участие в подобной акции".

6% наших читателей согласны с мнением некоторых религиозных лидеров, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть причиной различных природных катаклизмов. 82% считают такое мнение абсурдным.

Респондентам был задан вопрос "В какие государственные структуры, по вашему мнению, не следовало бы допускать представителей сексуальных меньшинств?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа). 53% отвечавших выбрали вариант "Вопрос некорректен, сексуальная ориентация не может быть ограничивающим фактором". 42% заявили, что представителей сексуальных меньшинств не следует допускать в школы и детские сады. Многие участники опроса считают, что представителей сексуальных меньшинств не следует допускать в следующие госструктуры: управление тюрем (25,5%), Армию обороны Израиля (25%), полицию (24%), спецслужбы (23%), социальные службы (21%), правительство (21%), в вузы (20%). Постепенно число тех, кто считает, что представителей секс-меньшинств следует ограничивать подобным образом, сокращается.

Лишь 20% сказали, что они солидарны с высказыванием "Я никогда не проголосую за партию, среди представителей которой в Кнессете есть люди нетрадиционной сексуальной ориентации?" 67% с таким высказыванием однозначно не согласны.

62% отвечавших заявили однозначно, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют на выборах в Кнессет за партию сексуальных меньшинств. 8% сказали однозначно, что такая партия могла бы получить их поддержку. Еще 19% не исключили возможности того, что на парламентских выборах они могли бы поддержать такую партию.

Большинство опрошенных на NEWSru.co.il – 53% – считают чрезмерной пропаганду терпимости к секс-меньшинствам в Израиле.33% с ними не согласны. 14% затрудняются с оценкой.





