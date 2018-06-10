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В Израиле

ВВС ЦАХАЛа уничтожили "морской" туннель ХАМАС. ВИДЕО

время публикации: 16:44 | последнее обновление: 17:10 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа уничтожили "морской" туннель ХАМАС
ВВС ЦАХАЛа уничтожили "морской" туннель ХАМАС
ВВС ЦАХАЛа уничтожили "морской" туннель ХАМАС

В воскресенье, 10 июня, Армия обороны Израиля сообщила новые детали операции, проводившейся военно-воздушными силами ЦАХАЛа в секторе Газы в ночь на 3 июня.

Согласно сообщению армейской пресс-службы, среди 15 атакованных объектов инфраструктуры террора в приморском палестинском анклаве, был туннель специального назначения, принадлежащий подразделению "морских коммандос" ХАМАС.

В сообщении пресс-службы говорится, что "морской" туннель позволял боевикам ХАМАС незаметно для израильских военных покидать базу "коммандос", расположенную на побережье сектора Газы, и выходить в море для осуществления атак против израильских объектов.

Как передала радиостанция "Кан Бет", уничтоженный объект принадлежал элитному подразделению ХАМАС "Нукба" и морскому спецназу. Для строительства туннеля были использованы трубы большого диаметра, предназначенные для прокладки канализационной системы. Вход в туннель находился в одном из зданий на военной базе спецподразделения "Нукба", примерно в трех километрах от границы с Израилем. Десятки метров туннеля проходили под землей, на мелководье туннель уходил на глубину 2-3 метров и имел выход в море.

Источник в военно-морских силах ЦАХАЛа сообщил журналистам 10-го канала, что туннель мог использоваться для атак на израильские приграничные пункты, а также для осуществления диверсии на электростанции в Ашкелоне.

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, в котором говорится, что Армия обороны Израиля продолжит решительно действовать для устранения любых угроз безопасности еврейского государства и будет бороться со всеми видами террора.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июня 2018 г.
В ответ на обстрелы ЦАХАЛ атаковал 15 целей в Газе







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