СМИ: Нетаниягу намерен обратиться в БАГАЦ с просьбой об отсрочке слушаний

В понедельник, 10 июня, представители премьер-министра Биньямина Нетаниягу должны сообщить в государственную прокуратуру, намерен ли он воспользоваться правом на слушания у юридического советника правительства.

Слушания по делам, фигурантом которых является глава правительства, назначены на 2 октября. Премьер-министр и его адвокаты утверждают, что времени, отведенного на подготовку, недостаточно. По сообщению радиостанции "Галей ЦАХАЛ", портала Ynet и некоторых других СМИ, глава правительства взвешивает возможность обращения в БАГАЦ с иском против юридического советника правительства по поводу отказа отложить дату слушаний на год. В то же время, как сообщает канал "Решет", в окружении Нетаниягу считают такой иск малоэффективным.

Предполагается, что Нетаниягу вновь выскажет недовольство отказом отложить слушания, однако объявит о согласии принять в них участие. В то же время, возможность подачи иска в БАГАЦ остается открытой и после дачи согласия на участие в слушаниях.

Изначально слушания по делам премьер-министра были назначены на 10 июля. По просьбе адвокатов Биньямина Нетаниягу, юридический советник правительства Авихай Мандельблит согласился перенести дату слушаний на 2 октября. Однако представители премьера заявили, что речь идет о слишком небольшой отсрочке и просили перенести слушания на май 2020 года. Мандельблит ответил категорическим отказом. "Нет никаких оснований для удовлетворения вашей просьбы о переносе слушаний на 20 мая 2020 года, то есть на год с момента получения вами материалов дела. Такая отсрочка противоречит общественному интересу, и в нынешних условиях ничем не обоснована", – заявили в офисе юридического советника правительства.

В политических кругах полагают, что требование отсрочки связано с желанием премьер-министра успеть, в случае победы на выборах 17 сентября, провести серию законопроектов, которые осложнят процесс предъявления ему обвинений. В Кнессете полагают, что Мандельблит постарается завершить рассмотрение дел Нетаниягу до конца декабря, когда должен уйти в отставку государственный прокурор Шай Ницан. Ожидается, что новая коалиция будет сформирована и начнет работу не ранее начала ноября.

В минувшие выходные была опубликована информация о том, что премьер-министр намерен подписать контракт с двумя дополнительными адвокатами: Боазом Бен-Цуром и Дрором Мататиягу. Они заменят Навота Тель-Цура, Пини Рубина и Таля Шапиро, которые покинули команду адвокатов премьер-министра.





