В порт Яффо доставили выловленных голубых тунцов весом в сотни килограммов

В воскресенье, 9 июня, в порт Яффо рыбаки доставили необычно богатый улов: шесть рыбин голубого (обыкновенного) тунца, две из которых весили сотни килограммов, четыре – поменьше.

Фотограф Эдуард Штерн запечатлел этот момент. По его словам, рыбин на берегу взвешивали, и рыбаки заявляли, что две самые крупные – примерно по 500 кг.

Возможно, рыбаки немного преувеличили. Но длина самого крупного из привезенных рыбаками в Яффо тунцов составляла примерно 2,8 метра, и его масса, очевидно, измерялась сотнями килограммов.

Самый крупный когда-либо пойманный экземпляр голубого тунца, судя по базе данных FishBase, имел длину 4,58 м, а самый тяжёлый весил 684 кг.

Отметим, что в Японии существует традиция аукционных торгов на рынке Цукидзи, где продают голубого тунца. В прошлом году рекордный 405-килограммовый голубой тунец был продан за 36,45 миллиона иен (примерно $323.000). Абсолютный рекорд по продаже (но не по весу) был установлен в январе 2013 года, когда 222-килограммовый тунец был продан за 155,4 миллиона иен (примерно $1,8 миллиона). В течение последних лет "рекордсменов" покупает компания-оператор сети ресторанов суши Kiyomura.





