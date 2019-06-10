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08:19 В порт Яффо доставили выловленных голубых тунцов весом в сотни килограммов
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В порт Яффо доставили выловленных голубых тунцов весом в сотни килограммов

время публикации: 08:19 | последнее обновление: 08:25 блог версия для печати фото
В порт Яффо доставили выловленных голубых тунцов весом в сотни килограммов
В порт Яффо доставили выловленных голубых тунцов весом в сотни килограммов
В порт Яффо доставили выловленных голубых тунцов весом в сотни килограммов

В воскресенье, 9 июня, в порт Яффо рыбаки доставили необычно богатый улов: шесть рыбин голубого (обыкновенного) тунца, две из которых весили сотни килограммов, четыре – поменьше.

Фотограф Эдуард Штерн запечатлел этот момент. По его словам, рыбин на берегу взвешивали, и рыбаки заявляли, что две самые крупные – примерно по 500 кг.

Возможно, рыбаки немного преувеличили. Но длина самого крупного из привезенных рыбаками в Яффо тунцов составляла примерно 2,8 метра, и его масса, очевидно, измерялась сотнями килограммов.

Самый крупный когда-либо пойманный экземпляр голубого тунца, судя по базе данных FishBase, имел длину 4,58 м, а самый тяжёлый весил 684 кг.

Отметим, что в Японии существует традиция аукционных торгов на рынке Цукидзи, где продают голубого тунца. В прошлом году рекордный 405-килограммовый голубой тунец был продан за 36,45 миллиона иен (примерно $323.000). Абсолютный рекорд по продаже (но не по весу) был установлен в январе 2013 года, когда 222-килограммовый тунец был продан за 155,4 миллиона иен (примерно $1,8 миллиона). В течение последних лет "рекордсменов" покупает компания-оператор сети ресторанов суши Kiyomura.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 января 2018 г.
Голубой тунец весом более 400 кг продан в Японии за $323.000
// NEWSru.co.il // В мире // 5 января 2015 г.
Голубой тунец в Токио подешевел: 180-килограммовый рекордсмен продан за $37.600
// NEWSru.co.il // В мире // 5 января 2011 г.
Рекорд на рыбном аукционе в Токио: голубой тунец продан за $393.000





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