В интервью парламентскому телеканалу Яалон сравнил "Ликуд" с ХАМАСом

В понедельник, 10 июня, депутат Кнессета Моше Яалон ("Кахоль Лаван") подверг резкой критике "Ликуд" и депутатов от правящей партии.

В интервью парламентскому телеканалу Яалон сказал: "Ничего не значит тот факт, что "Ликуд" побеждает на выборах демократическим путем. ХАМАС также избирают на демократических выборах, но после выборов он держит в страхе собственных депутатов. В "Ликуде" есть депутаты, которые понимают, что ситуация крайне нездоровая, но они не смеют ничего говорить. Они все знают, но не смеют говорить".

В ответ на это из "Ликуда" передали следующее: "Моше Яалон уже давно утратил всяческие ориентиры. Приравнивать "Ликуд" к ХАМАСу? Левая партия Лапида, Ганца и Буги продолжает кампанию подстрекательства против более чем миллиона избирателей "Ликуда", которые избрали Биньямина Нетаниягу на пост главы правительства. Стыд и позор!".

10 июня газета "Исраэль а-Йом" сообщила, что "Кахоль Лаван" в ходе нынешней предвыборной кампании намерена сфокусировать свои усилия на борьбе за голоса правых избирателей. В связи с этим, как пишет издание, ведущими фигурами предвыборной кампании будут представители партии "ТЕЛЕМ" Моше Яалон, Йоаз Хендель и Цви Хаузер.





