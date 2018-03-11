Выборы или компромисс: Нетаниягу начинает беседы с коалиционными партнерами

Вечером в субботу, 10 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу начинает серию встреч с главами коалиционных фракций. Эти встречи направлены на разрешение политического кризиса, и от их результатов зависит, состоятся ли в Израиле досрочные выборы или нынешняя коалиция продолжит свою работу.

Вечером 10 марта премьер-министр встречается с главами ультраортодоксальных фракций. Эта встреча должна была начаться в 21:00, однако на исходе шаббата было объявлено о ее переносе на 22:00. Перед встречей с главой правительства депутаты Моше Гафни, Ури Маклеб и Яаков Ашер представили проект нового закона о призыве лидерам Совета знатоков Торы партии "Дегель а-Тора". Они уполномочили своих депутатов вести с Нетаниягу переговоры об утверждении закона о призыве в предварительном чтении до завершения зимней сессии Кнессета.

По сообщениям источников в окружении Нетаниягу, глава правительства намерен потребовать от ультраортодоксов обещания не инициировать более спорных законов в сфере религии и государства до окончания работы Кнессета 20 созыва.

11 марта Нетаниягу встретится с главами остальных коалиционных фракций. Решающей будет встреча с министром обороны Авигдором Либерманом. Глава НДИ продолжает возражать против нового закона о призыве и сразу после исхода шаббата опубликовал крайне резкое заявление: "В жизни есть моменты, когда нужно выбирать то, во что ты веришь, а не то, что выгодно. Сейчас настал такой момент".

В коалиции опасаются, что Либерман и Нетаниягу действуют скоординированно, и что их целью являются досрочные выборы в июне 2018 года. В окружении премьер-министра отвергают эти теории, а также публикации, согласно которым Нетаниягу потребует от коалиционных партнеров обязательства не покидать коалицию до ноября 2019 года. Приближенные Нетаниягу заявляют, что глава правительства заинтересован в продолжении работы нынешней коалиции, однако только после встреч с коалиционными партнерами станет ясно, возможно ли это. Радиостанция "Кан Бет" цитирует выскопоставленные источники в коалиции, утверждающие, что Нетаниягу пообещал Либерману пост министра обороны в обмен на содействие главы НДИ в роспуске Кнессета и объявлении досрочных выборов в июне. Источники в НДИ назвали эти утверждения "спекуляциями, лишенными каких-либо оснований".

"Кан Бет" сообщила также, что главы партий, входящих в коалицию, намерены по возможности блокировать намерение Нетаниягу распустить Кнессет и объявить выборы в ноябре. Напомним, что в случае объявления премьер-министра об уходе правительства в отставку, выборы не объявляются автоматически: предоставляется 60 дней для формирования нового кабинета, причем полномочия могут быть предоставлены не только действующему премьер-министру, но и другому депутату Кнессета. Объявить досрочные выборы можно, проведя в трех чтениях закон о роспуске Кнессета. Для этого необходима согласованная дата новых выборов. В настоящий момент такой даты нет, так как коалиционные фракции возражают против проведения выборов в июне.

По оценкам источников в политической системе, судьба нынешней коалици решится не позднее 12 марта. В этот день глава правительства должен выступить в Кнессете и ожидается, что до этого заседания кризис будет разрешен. 11 марта межминистерская комиссия по законодательству проголосует за новый проект закона о призыве, а сессия Кнессета завершится 15 марта. Напомним, что министр финансов Моше Кахлон требует утвердить бюджет до окончания сессии. В противном случае он угрожает подать в отставку.





