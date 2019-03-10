Опросы: "Кахоль Лаван" теряет мандаты, правые лидируют

В воскресенье, 10 марта, газета "Едиот Ахронот" опубликовала результаты опроса, проведенного Миной Цемах.

По данным этого опроса, если бы выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись сегодня, то партия "Кахоль Лаван" набрала бы 33 мандата и стала бы крупнейшей фракцией в Кнессете. "Ликуд" набрал бы 29, "Авода" – 10, "Яадут а-Тора" и ХАДАШ-ТААЛ – по 7, ШАС и "Ихуд мифлагот а-ямин" – по 6, МЕРЕЦ и "А-ямин а-хадаш" – по 5, НДИ, "Кулану" и БАЛАД-РААМ – по 4.

Партии право-религиозного блока набирают 61 мандат. По данным этого опроса, шансы Бени Ганца на формирование правительства заметно ниже, чем шансы Биньямина Нетаниягу.

53% респондентов считают, что после выборов коалицию создаст Биньямин Нетаниягу. 27% считают, что это сделает Бени Ганц.

47% опрошенных не верят публикациям о сексуальных домогательствах, якобы имевших место со стороны Бени Ганца сорок лет назад в отношение школьниц в Кфар а-Ярок. 34% верят, а 19% не имеют мнения.

Вечером 9 марта газета "Гаарец" опубликовала результаты опроса, проведенного институтом "Диалог". По результатам этого опроса, "Кахоль Лаван" набирает 31 мандат, "Ликуд" – 28, "Авода" – 10, ХАДАШ-ТААЛ и "Ихуд мифлагот а-ямин" – по 8, "А-Ямин а-хадаш" и "Яадут а-Тора" – по 7, ШАС – 5, "Кулану", МЕРЕЦ, РААМ-БАЛАД и "Зеут" – по 4 мандата.

С учетом партии Моше Фейглина правый блок набирает 63 мандата. В этом опросе НДИ не проходит электоральный барьер.

8 марта были опубликованы результаты опроса, проведенного институтом "Маагар Мохот" по заказу газеты "Исраэль а-Йом" и телеканала i24News. По данным этого опроса, партия "Кахоль Лаван" набирает 33 мандата, на 5 меньше чем неделю назад. Партия "Ликуд" теряет четыре мандата и получает 26 мест.

Арабский блок ТААЛ-ХАДАШ становится третьим в Кнессете с 9 мандатами, "Авода", МЕРЕЦ, "а-Ямин а-Хадаш", "Яадут а-Тора" и "Ихуд Мифлагот а-Ямин" получают по 8 мандатов, "Кулану", "Зеут" и ШАС – по 4 мандата.

Партии НДИ, "Гешер" "Яхад" и РААМ-БАЛАД не проходят электоральный барьер.

Таким образом, право-религиозный блок получает 62 мандата, лево-центристский – 58 мандатов.

52% респондентов считают, что на пост премьер-министра в большей степени подходит Биньямин Нетаниягу, 48% отдают предпочтение Бени Ганцу. 75% заявили, что их позиция не изменилась после публикации рекомендаций юрсоветника правительства о предъявлении обвинений Биньямину Нетаниягу, 12% изменили свое мнение.