Аэропорт Бен-Гурион переходит на режим работы Судного дня

Со вторника, 10 марта, на фоне усиления карантинных мер в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, международный аэропорт Бен-Гурион на 70% сокращает объем работы и количество задействованного персонала. Решение вступает в силу немедленно.

В ближайшие дни будут закрыты половина "рукавов" Третьего терминала аэропорта (два коридора из четырех).

Новостная служба корпорации "Кан" сообщает, что в ближайшие три недели в аэропорту ожидаются сокращения.

Напомним, накануне глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил о расширении карантинных мер, призванных остановить распространение коронавируса в Израиле. Согласно решению правительства, 14-дневный режим карантина обязаны соблюдать все израильтяне, возвращающиеся из-за границы.

Решение о карантине "для всех" будет действовать в течение ближайших двух недель. Решение вступило в силу 9 марта для тех, кто вернулся после 20:00. Для вернувшихся накануне карантин обязателен только в случае плохого самочувствия. Для иностранных граждан решение о карантине вступит в силу через 72 часа. (См. разъяснения министерства туризма Израиля).

Отметим, что введение карантина для всех возвращающихся из-за границы обсуждалось правительством и минздравом в течение двух дней. Представители минздрава предупреждали: если отложить введение карантина для всех въезжающих в Израиль, это приведет к усугублению ситуации: уже через неделю резко увеличится количество заболевших.

По предварительным оценкам министерства внутренних дел, в результате этого решения еще около 200 тысяч израильтян должны будут находиться в изоляции. Таким образом, в карантине окажутся около 300 тысяч граждан. Минфин предупреждает о том, что эта мера будет иметь тяжелые последствия для экономики. По оценкам экономистов, карантинные меры обойдутся Израилю в 4,9 миллиарда шекелей (оценка минфина Израиля – 4,3-4,4 млрд шекелей потерь в месяц).

Министерство здравоохранения сообщило 10 марта о выявлении еще восьми случаях заражения коронавирусом. Таким образом, в Израиле подтверждены 58 случаев болезни.

Кроме того, сообщается, что израильский дипломат, работающий в Афинах и сопровождавший группу туристов из Греции, среди которых был носители коронавируса, заразился сам и заразил своих жену и дочь.

По оценке медиков, один из заразившихся израильтян в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести, у остальных легкая форма течения болезни.

До публикации новых инструкций на карантине находились около 22 тысяч израильтян. В их числе, по данным командования ЦАХАЛа, 1237 военнослужащих. По данным министерства просвещения, на 8 марта 3878 учащихся и преподавателей находились на карантине (640 вышли на учебу и работу после карантина), 9-10 марта занятия не проводятся в связи с праздником Пурим.

С прошлой недели введен полный запрет на проведение международных конференций в Израиле. Введен полный запрет на проведение в Израиле массовых мероприятий и собраний с участием более 5000 человек. Кроме того, введен полный запрет на участие в собраниях, в которых участвуют более, чем 100 человек, для людей, которые вернулись из любого места за границей в течение последних 14 дней. На этом фоне отменены все массовые мероприятия и шествия, приуроченные к празднику Пурим (включая Адлояду в Холоне и других городах страны).

С 9 марта, по распоряжению министерства транспорта, запрещен проезд стоя в междугородних автобусах. Кроме того, во всех автобусах запрещено сидеть на креслах первого ряда, чтобы снизить угрозу заражения водителей.

Введен полный запрет на выезд за границу работников системы здравоохранения, рекомендовано запретить выезд сотрудников управления государственной службы. Командование Армии обороны Израиля запретило военнослужащим, проходящим срочную службу, посещать государства с высоким числом инфицированных коронавирусом. Было принято решение прервать совместные учения Армии обороны Израиля и вооруженных сил США Juniper Cobra 2020.

Министерство просвещения объявило об отмене мероприятий предармейских курсов ГАДНА на ближайшие две недели. Решение об отмене мероприятий принято в соответствии с распоряжениями министерства здравоохранения и в координации с командованием ЦАХАЛа. В связи с этим отменена программа ГАДНА для учащихся йешивы "Абир Яаков" в Нагарии, школы Амит Кенеди" в Акко и учебных заведений "А-Матмид" и "Данцигер" в Кирьят-Шмона.

Администрация международного аэропорта имени Бен-Гуриона приняла решение о закрытии Первого терминала аэропорта в связи с отменой рейсов в Израиль ряда европейских авиакомпаний. Терминал закроется в субботу, 14 марта, и останется закрытым до конца апреля. Компании отменяют авиарейсы из-за антикоронавирусных мер, введенных израильским министерством здравоохранения. Речь идет об авиакомпаниях Alitalia, Iberia, Lufthansa (включая Austrian Airlines и Swiss Air), Air France, Wizz Air, Ryanair. Возможно, в ближайшие часы об отмене рейсов в Израиль и из него объявят и другие авиакомпании.

В связи с тем, что пожилые люди тяжелее переносят коронавирусную болезнь, минздрав рекомендовал лицам в возрасте от 60 лет и старше, а также лицам с хроническими заболеваниями, такими как сердечные заболевания, диабет, гипертония, респираторные заболевания или ослабленный иммунитет, избегать мест скопления людей и контактирования с возвращающимися из любого места за границей, а также с людьми, у которых проявляются симптомы или которые вероятно заболели. Министерство здравоохранения рекомендует строго соблюдать правила гигиены, избегать рукопожатий и объятий.

Коронавирус в Палестинской автономии

10 марта правительство Палестинской автономии опубликовало уточненные данные по поводу распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно представленной информации, цитируемой агентством Maan и другими СМИ, в настоящее время в ПА коронавирусом заражены не менее 26 человек. Большинство инфицированных находятся в больницах Бейт-Лехема. Кроме того, в настоящее время проверяются 137 анализов, взятых у людей, которые могут страдать от коронавирусной инфекции.

На домашнем карантине находятся более 2500 человек, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение. Большинство из них в Бейт-Лехеме.

9 марта выезда из ПА ожидали 64 иностранных туриста, в их числе 14 американцев, 49 голландцев и один испанец.

Несколько дней назад председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о введении чрезвычайного положения в связи с выявлением первых случаев заболевания COVID-19. Распоряжением Аббаса была отменена работа школ и университетов, запрещен въезд иностранных туристов.

Одновременно ЦАХАЛ, в координации с властями ПА, ввел блокаду Бейт-Лехема. Израиль передал властям автономии наборы для диагностирования заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Министерство здравоохранения правительства ХАМАСа в секторе Газы приказало всем жителям сектора, возвращающимся из Египта через КПП "Рафах", находиться на карантине в течение 14 дней после возвращения.

Власти Газы до конца недели отменили занятия в образовательных учреждениях.

В Бейт-Лехеме закрыты для посещений все церкви, монастыри и залы для общественных собраний.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, в общей сложности, в мире от этого заболевания умерли почти 4100 человек, около 114 тысяч заражены.

В основном жертвами коронавируса стали люди, находившиеся на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй. Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании, Японии, США, Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Гонконге, Австралии, Ираке, Таиланде, Тайване, Сан-Марино, Испании, Сербии, Аргентине, Канаде, Египте, Ливане и на Филиппинах.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР уведомил, что, по состоянию на 10 марта, 3136 человек в этой стране умерли от коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки умерли 18 заболевших. Общее число заболевших только в одном Китае: почти 81000 человек. Из них почти 60000 уже излечились.

На фоне постепенного снижения темпов распространения коронавируса в Китае наблюдается рост числа заразившихся на Ближнем Востоке и в Европе, прежде всего в Иране и Италии.

Ответы на самые частые вопросы о коронавирусе от службы "Маген Давид Адом"

Служба "Маген Давид Адом" опубликовала ответы на самые частые вопросы о коронавирусе, которые задают израильтяне, звонящие на "горячую линию".

Я сегодня вернулся из Испании, у меня нет признаков болезни. Должен ли я соблюдать карантин?

Да. Согласно инструкции министерства здравоохранения, вы должны соблюдать режим карантина в течение 14 дней с момента возвращения из страны, входящей в "карантинный список", в который входит Испания. Инкубационный период коронавируса составляет 13 дней, поэтому важно соблюдать карантин, чтобы избежать заражения других людей.

Я вернулся с международного форума, проходившего в США. Я тоже должен соблюдать карантин, хотя США и не входят в "карантинный список" минздрава?

Да. Министерство здравоохранения выпустило инструкцию, в соответствии с которой израильтяне, участвовавшие в международных конференциях, должны после возвращения в Израиль в течение 14 дней находиться в карантине.

Я вернулся из Великобритании, которая пока не внесена в "карантинный список". Надо ли мне соблюдать карантин?

Нет. Однако вам следует следить за рекомендациями минздрава. Список "карантинных стран" постоянно пополняется.

Я возвращался в Израиль через Германию. В аэропорту Германии я находился около часа. Надо ли мне соблюдать карантин?

Нет. Согласно инструкции минздрава, помещаются на карантин только израильтяне, делавшие пересадку в Китае, Италии или Южной Корее.

Я вернулся из страны, не входящей в "карантинный список", однако в последние дни у меня появились признаки простуды. Должен ли я соблюдать карантин?

Нет. Вы можете обратиться к своему семейному врачу.

Мой муж сегодня вернулся из-за границы и сразу был помещен под домашний карантин. Должны ли остальные домочадцы также соблюдать карантин?

При соблюдении режима изоляции вашим мужем, остальные члены семьи могут продолжать обычный образ жизни. При этом ваш супруг должен находиться в отдельной комнате. По возможности, он должен использовать отдельный санузел и отдельную посуду. При выходе из комнаты он должен надевать защитную маску и перчатки. После использования им туалета или мест общего пользования, их необходимо продизенфицировать. Всем членам семьи необходимо мыть руки.

Неделю назад я вернулся из Италии, а сегодня у меня поднялась температура. Что мне делать?

Температура выше 38°С является одним из признаков коронавирусной инфекции. Вам следует позвонить в телефонную службу МАДА по телефону 101 и описать свое состояние. В случае, если специалисты сочтут необходимым, парамедики свяжутся с вами для взятия анализа. Вы должны соблюдать карантинный режим, чтобы не допустить заражения других людей.

До того, как уйти на карантин, я встречался с родственниками и друзьями. Они тоже теперь должны соблюдать режим карантина?

Ваши родные и друзья входят во "второй круг", и для них нет никаких особых инструкций или ограничений.

Говорят, что дети не заражаются коронавирусом, поэтому им не надо находиться в изоляции. Так ли это?

Нет, это неверно. Хотя, согласно имеющимся на сегодняшний день данным, уровень заболеваемости среди детей небольшой, риск заражения все же существует. Любой, кто находился в одной из стран с высоким уровнем заболеваемости или посещал места, перечисленные минздравом, вне зависимости от возраста, должен быть помещен на карантин.







