СМИ: посольство США не переедет в Иерусалим

Президент США Дональд Трамп принял решение воспользоваться правом вето и заморозить процесс перевода американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщают СМИ.

"Закон о Иерусалиме" был утвержден Конгрессом в 1995 году. Согласно закону, США признают Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, и посольство должно было переехать в Иерусалим не позднее мая 1999 года. Закон предусматривал сохранение за президентом права вето на реализацию закона.

Соответствующий указ президент должен подписывать раз в полгода, и в июне это впервые предстоит сделать президенту Трампу. В преддверие его визита в Израиль обсуждалась возможность того, что Трамп воздержится от подписания указа, однако согласно информации, опубликованной 10 мая, вето будет возобновлено.

Сайт NRG сообщает, что информация об этом решении Трампа передана премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Президент Трамп посетит Израиль в ходе предстоящего ближневосточного турне. Как сообщал Второй канал ИТВ, самолет американского президента приземлится в Израиле 22 мая примерно в 11:00. В аэропорту Бен Гурион состоится официальная церемония встречи, в которой примут участие президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Из аэропорта вертолет доставит президента США в Иерусалим. В настоящий момент неизвестно, где именно совершат посадку вертолеты президента и его охраны. Проверяется возможность посадить машины на аэродроме штаба полиции. Возможно также, что будет подготовлена специальная полоса в Эйн-Яэль в окрестностях города. Сразу по прибытии в столицу Дональд Трамп в сопровождении жены, дочери и зятя отправится к Стене плача. После этого Трамп и члены делегации пообедают в гостинице King David, а затем состоится официальный прием в резиденции президента государства Реувена Ривлина.

В настоящий момент неизвестно, посетит ли Дональд Трамп мемориальный комплекс "Яд ва-Шем". Вечером 22 мая состоится официальный ужин в резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Утром 23 мая вертолет доставит Дональда Трампа на Масаду, где американский президент выступит перед сотнями приглашенных. Затем он вернется в Иерусалим, откуда автомобильная колонна отправится в Бейт-Лехем. Там глава американской администрации проведет встречу с главой ПНА Махмудом Аббасом.

После ее завершения Трамп возвратится в Иерусалим, откуда вертолетом отправится в аэропорт Бен Гурион. Примерно в 14:00 он покинет Израиль.