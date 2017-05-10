10 мая 2017 г.
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В Израиле

Прекращен выход в эфир программ радиостанции РЭКА

время публикации: 12:40 | последнее обновление: 13:19 блог версия для печати фото
Прекращен выход в эфир программ радиостанции РЭКА
Прекращен выход в эфир программ радиостанции РЭКА
Прекращен выход в эфир программ радиостанции РЭКА

В среду, 10 мая, в 10:00 перестали выходить в эфир программы радиостанции РЭКА. Как сообщил NEWSru.co.il главный редактор радиостанции Александр Дов, выход передач в эфир был прерван по распоряжению главы отдела радиовещания на иностранных языках Хаи Барэль.

По словам Александра Дова, до 15 мая – дня начала работы новой корпорации Гостелерадио – в эфир будут выходить лишь выпуски новостей и музыка.

"Мы не имеем никакой дополнительной информации и не знаем, что будет дальше", – сказал Александр Дов. По его словам, неизвестно также, как интегрируется радиостанция РЭКА в работу новой корпорации.

По некоторым сведениям, в тексте законопроекта, который должен быть утвержден Кнессетом 10 или 11 мая, предусмотрено, что РЭКА станет частью корпорации новостей, однако никакой официальной информации по этому поводу работники радиостанции не получили.

Также неизвестно, на каких условиях будут трудоустроены журналисты, подписавшие контракт с новой корпорацией.

10 мая завершается и трансляция программ радиостанции "Решет Бет". До 15 мая на ее волнах также будут звучать музыка и выпуски новостей. Накануне в последний раз вышла в эфир телевизионная программа "Мабат".

Вечером 10 мая в Кнессете должно состояться голосование по законопроекту о новой корпорации гостелерадио. Согласно законопроекту, 15 мая начнет работу новая структура государственного телерадиовещания, которая будет разделена на две независимые корпорации: общую и новостную. Большинство журналистов закрывающегося Управления гостелерадио будут трудоустроены в новостной корпорации.

Лидер партии "Наш дом Израиль", министр обороны Авигдор Либерман 10 мая выступил с обещанием бороться за радиостанцию РЭКА, "без которой не мыслят своей жизни сотни тысяч радиослушателей".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 мая 2017 г.
Программа "Мабат" вышла в эфир в последний раз
// NEWSru.co.il // Экономика // 25 апреля 2017 г.
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