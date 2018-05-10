Авигдор Либерман о противостоянии с Ираном: "Если у нас пройдет дождь, то у них случится потоп"

Утром в четверг, 10 мая, министр обороны Авигдор Либерман выступил на конференции в Междисциплинарном центре в Герцлии и прокомментировал последние события на севере Израиля.

"Иран пытался атаковать суверенную территорию государства Израиль. Ни одна ракета не разорвалась в Израиле: некоторые упали в Сирии, а остальные были сбиты системой "Железный купол"", – сказал глава оборонного ведомства.

Он добавил, что Израиль нанес удар почти по всем иранским инфраструктурам на территории Сирии. "В Иране всегда должны помнить, что если у нас пройдет дождь, то у них будет потоп", – заявил он.

В то же время министр обороны предостерег от эйфории и самоуспокоенности. "Речь не идет о сокрушительной победе. Мы не заинтересованы в эскалации, но понимаем, что имеем дело с упорным противником, который десятки лет пытается нанести нам удары, и готовимся к любому развитию событий", – сказал он.

По оценке главы оборонного ведомства, все стороны заинтересованы в том, чтобы нынешний виток эскалации не выходил за пределы Сирии и не затрагивал непосредственно Иран.

Авигдор Либерман заявил, что Иран постоянно стремится обосноваться на границе с Израилем. "Израиль не позволит Ирану превратить Сирию в передовую базу для агрессии против нас", – добавил министр обороны.

Он отметил, что Иран добивается расширения сферы своего влияния. "Иран действует в Ираке, в Ливане, в Йемене и на земле Африки. Иран представляет собой воплощение экстремизма – и в идеологии, и на практике, и в готовности принести в жертву своих граждан, а также свое будущее в угоду этой экстремистской идеологии".

Министр обороны сообщил, что к настоящему моменту Иран инвестировал в Сирию 13 миллиардов долларов и каждый год вкладывает два миллиарда долларов в развитие инфраструктур террора.





