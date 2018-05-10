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В Израиле

Иран осуществил массированный ракетный обстрел территории Израиля из Сирии

время публикации: 01:39 | последнее обновление: 02:30 блог версия для печати фото
Иран осуществил массированный ракетный обстрел территории Израиля из Сирии
В ответ на обстрел ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в районе Кунейтры

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям ЦАХАЛа на сирийско-израильской границе.

Согласно сообщению, несколько ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол".

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.

В ответ на обстрел ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в районе Кунейтры, недалеко от границы с Израилем, отмечает армейская пресс-служба.

ЦАХАЛ призвал жителей Голанских высот оставаться вблизи убежищ.

Как сообщалось ранее, примерно в полночь во многих израильских населенных пунктах, расположенных на Голанских высотах, прозвучала сирена, предупреждающая о возможном ракетном или минометном обстреле.

Напомним, вечером 8 мая арабские СМИ сообщили о серии взрывов, прогремевших в районе Аль-Кисуа недалеко от Дамаска.

Сирийские правозащитные организации утверждали, что ударам подверглись ракетные позиции и склады ракет. По заявлению высокопоставленного военного источника в Сирии, слова которого цитировали официальные правительственные СМИ, речь идет об ударе, нанесенном израильскими ВВС по военному укреплению к югу от Дамаска. По еще одной версии, атакована база, принадлежащая Ирану.

Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила о не менее 15 погибших в результате израильского удара по иранским объектам в районе Аль-Кисуа. Согласно этому источнику, среди погибших не менее восьми иранцев.

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