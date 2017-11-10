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В Израиле

Организация учителей средних и старших классов объявила забастовку

время публикации: 08:27 | последнее обновление: 08:44 блог версия для печати фото
Организация учителей средних и старших классов объявила забастовку
Министерство финансов предложило повысить стартовую зарплату учителей, приходящих в систему образования, на 1.600 шекелей в месяц до 8 тысяч шекелей в месяц

Организация учителей средних и старших классов объявила, что в воскресенье, 12 ноября, ее члены будут бастовать. Дальнейшие шаги будут обсуждаться после нового раунда переговоров с министерством финансов, который состоится в воскресенье.

Следует отметить, что в средних и старших школах работают как учителя, являющиеся членами профсоюза учителей, так и учителя, являющиеся членами организации учителей средних и старших классов. Поэтому школьники только в воскресенье узнают, какие уроки у них состоятся, а какие – нет.

14 дней с момента объявления Организацией учителей средних и старших классов состояния трудового конфликта истекли еще в среду, 8 ноября.

На текущий момент организация ведет переговоры с министерством финансов о новом коллективном трудовом соглашении. В министерстве настаивают на повышении зарплат учителей не в процентах, а в абсолютных величинах, что позволит улучшить положение начинающих учителей, не имеющих большого стажа. В свою очередь, в профсоюзе требуют повышения зарплат на 25%.

7 ноября СМИ сообщали, что министерство финансов предложило повысить стартовую зарплату учителей, приходящих в систему образования, на 1.600 шекелей в месяц до 8 тысяч шекелей в месяц. Повышение должно произойти в три этапа и будет распространяться только на учителей, которые начнут работать после подписания соглашения.

Зарплаты учителей, уже находящихся в системе, и имеющих 1-8 лет стажа, предлагается повысить на 300 шекелей в месяц, а зарплату учителей со стажем более 8 лет – на 60-120 шекелей. При этом минфин требует снизить влияние стажа на прибавку к зарплате, против чего категорически возражает организация учителей.

Необходимо подчеркнуть, что организация учителей средних и старших классов, совместно с профсоюзом учителей и Всеобщей федерацией профсоюзов, объявила также состояние трудового конфликта в связи с намерением министерства финансов отменить коллективное страхование по санитарному уходу. Поэтому даже в случае прекращения забастовочных санкций в связи с подписанием трудового соглашения школы могут возобновить забастовку уже через полторы недели.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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