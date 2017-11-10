Нетаниягу после допроса: "Ничего не будет, так как ничего не было"

Поздно вечером в четверг, 9 ноября, пресс-служба главы правительства распространила комментарий Биньямина Нетаниягу по поводу пятого его допроса по так называемым делам 1000 и 2000 (дело о подарках и дело о контактах с владельцем "Едиот Ахронот" Нони Мозесом).

"Сегодня вечером я вновь повторяю с полной уверенностью: ничего не будет, так как ничего не было!" – заявил Нетаниягу (тот же текст после допроса был опубликован на его официальной странице в Facebook).

Других комментариев со стороны Нетаниягу или его окружения по поводу прошедшего допроса не поступало. Полиция также не комментирует результаты этого допроса.

9 ноября около 16:00 в резиденцию главы правительства в Иерусалиме прибыли следователи подразделения "Лахав-433". Биньямин Нетаниягу был допрошен по делам 1000 и 2000. Это был пятый допрос главы правительства и он продолжался более четырех часов.

Ранее сообщалось, что для показаний по "делу о подарках" на допрос был приглашен посол Израиля в США Рон Дермер. 12-й телеканал сообщал, что беседа с Дермером будет посвящена связям Нетаниягу с бизнесменом Арноном Милченом. Телеканал также передал, что израильские следователи хотели бы встретиться с послом США в Израиле Даном Шапиро, однако для этого требуется разрешение от госдепартамента США, который до сих пор не ответил на запрос израильской полиции.

В прошлый раз полиция допрашивала Биньямина Нетаниягу по делам 1000 и 2000 6 марта 2017 года.

Напомним, что в рамках "дела 1000" Нетаниягу подозревается в незаконном получении дорогих подарков от бизнесменов. "Дело 2000" является расследованием законности переговоров, которые Нетаниягу вел с владельцем "Едиот Ахронот" Нони Мозесом. По "делу 3000", о подозрениях в правонарушениях при заключении сделки по закупке подлодок в Германии, Нетаниягу подозреваемым не является, но в рамках расследования обвинения были предъявлены группе лиц из его окружения.

Несколько недель назад Второй канал ИТВ (ныне 12-й и 13-й) опубликовал сообщение, согласно которому следственные органы намерены вызвать главу правительства на новые допросы. Нетаниягу резко отреагировал на появление этой информации в СМИ и подверг критике полицию в связи с тем, что он назвал "регулярными и систематическими утечками информации". "Когда Рони Альшейх стал генеральным инспектором полиции, он принял важные решения: начать борьбу с утечками информации и положить конец практике так называемых рекомендаций, которые полиция передает прокуратуре после завершения расследования. После того, как политический стратег Лиор Хорев стал без конкурса внешним советником полиции, получая за это огромные деньги из государственной казны, идея отмена рекомендаций умерла, а утечки приобрели характер цунами", – было сказано в заявлении пресс-службы главы правительства. В окружении премьер-министра также отметили: "Общественность уже давно поняла, что речь идет об охоте СМИ на премьер-министра. Как это всегда бывало в прошлом, так и на сей раз, все завершится ничем".

Пресс-служба полиции, в свою очередь, опубликовала следующий комментарий: "Полиция Израиля выполняет свою работу в соответствии с законом и интересами государства. Мы не намерены отвечать на беспочвенные обвинения, целью которых является создание помех работе полиции и делегитимация власти закона".





