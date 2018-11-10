Пресс-служба ЦАХАЛа: спасательная операция на ручье Ог. ВИДЕО

В пятницу, 9 ноября, полиция и волонтеры прибыли к ручью Ог для проведения операции по спасению четырех туристов, совершавших прогулку по району, подвергшемуся наводнению.

Для спасения людей был задействован вертолет 124-й сводной вертолетной эскадрильи. В спасательной операции участвовали военнослужащие 669 подразделения и спасательного подразделения "Мегилот".

Все четверо туристов были спасены. Один из них получил травму и был доставлен в больницу.

Остальным путешественникам медицинская помощь не потребовалась.

Также вечером 10 ноября полиция и спасатели завершили эвакуацию группы туристов, застрявших в ущелье Арод (к югу от Мицпе Рамон).

Согласно опубликованной информации, помощь потребовалась 25 туристам с джипами. В спасательной операции принимали участие полицейские и добровольцы спасательного подразделения "Ар а –Негев". Для эвакуации туристов были привлечены вертолеты полиции и ЦАХАЛа.

По сообщению пресс-службы правоохранительных органов, никто из туристов не пострадал.

Спасатели ведут перепись эвакуированных и ожидают появления оставшихся в ущелье людей, которые не нуждались в эвакуации.





