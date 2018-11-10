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В Израиле

"С Биби страна тонет". Инсталляция в центре Тель-Авива

время публикации: 20:24 | последнее обновление: 21:16 блог версия для печати фото
"Субмарина" на площади у театра "Габима". 10 ноября.

В субботу, 10 ноября, в Тель-Авиве, на площади возле театра "Габима", активисты "Сионистского лагеря" разместили "инсталляцию", представляющую собой перевернутую лодку с надписью "С Биби страна тонет". Лодка, затянутая черной тканью, представляет собой прозрачный намек на "дело о субмаринах" (дело 3000).

Вечером 10 ноября глава "Сионистского лагеря" Ави Габай призвал к созданию государственной следственной комиссии для изучения всех обстоятельств дела о субмаринах. "Это самый большой коррупционный скандал в истории государства. Наиболее близкие к премьер-министру люди обвиняются в коррупции, которая в данном случае является предательством солдат ЦАХАЛа. Это не только уголовное дело. Это вопрос безопасности государства. Поэтому должна быть создана следственная комиссия, которая проверит все аспекты и ответит на все вопросы, в том числе, знал ли премьер-министр о происходящем или предпочитал закрывать глаза на совершаемые под его носом коррупционные действия", - заявил Габай.

В свою очередь, из "Ликуда" передали: "Мы сочувствуем Ави Габаю и его товарищам по "Сионистскому лагерю", который вновь и вновь напоминает, что попытка "привязать" премьер-министра к делу о субмаринах потонула в морских пучинах".

Напомним, в конце минувшей недели полиция сообщила о завершении расследования по делу 3000 (дела о субмаринах). Подозрения касались действий, совершавшихся между 2009 и 2017 годом с целью продвижения бизнес-интересов при закупке для государства Израиль субмарин и иных судов у германского концерна Thyssenkrupp.

В сообщении полиции говорилось, что по итогам следствия имеется доказательная база для предъявления обвинений шестерым фигурантам дела.

Что касается Биньямина Нетаниягу, то в июне этого года правоохранительные органы объявили о его непричастности к противозаконным действиям, совершавшимся в ходе заключения сделок о закупке субмарин. Подозрения также были сняты со всех политиков, входивших в тот период в состав военно-политического кабинета.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 ноября 2018 г.
Полиция рекомендует отдать под суд шестерых фигурантов дела 3000





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