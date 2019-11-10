БАГАЦ отклонил апелляцию российского хакера Алексея Буркова на решение об экстрадиции

В воскресенье, 10 ноября, Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил апелляцию российского хакера Алексея Буркова, требовавшего отменить решение министра юстиции Амира Оханы о его экстрадиции в США.

30 октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал распоряжение об экстрадиции Алексея Буркова в США. Адвокат Буркова Михаэль Ирони выражал сожаление в связи с решением Оханы и заявлял редакции NEWSru.co.il, что намерен обратиться в БАГАЦ.

Семья израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к семи с половиной годам лишения свободы, также заявила о своем намерении обратиться в БАГАЦ с требованием отменить решение Оханы, поскольку экстрадиция Буркова в США уменьшает шансы на освобождение Наамы. Семья девушки назвала решение министра "аморальным и бесчеловечным" и подчеркнула, что Наама является заложницей политических игр и Израиль обязан "вытащить ее из этого кошмара". Вечером 31 октября адвокаты, представляющие интересы семьи Иссахар, подали соответствующую петицию в БАГАЦ.

Однако 5 ноября Яффа Иссахар, мать Наамы Иссахар, через своих адвокатов попросила отозвать ходатайство с просьбой приостановить экстрадицию в США Буркова.

Яффа Иссхар заявила, что это тяжелое для нее решение, однако она не хочет, чтобы ее дочь "стала инструментом российского хакера и стоящих за ним людей".





