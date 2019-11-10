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NEWSru.co.il :: В Израиле10 ноября 2019 г., 21:43

Столкновения в Ицхаре между полицейскими и поселенцами: ранены не менее 18 человек

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Столкновения в Ицхаре между полицейскими и поселенцами: ранены не менее 18 человек

В результате столкновений с поселенческой молодежью в Ицхаре пострадали трое полицейских. В поселении заявляют, что травмы получили не менее 15 местных жителей.

В воскресенье, 10 ноября, в поселок Ицхар были стянуты крупные силы полиции для проведения задержания 21-летнего Нерия Зарога, нарушившего запрет на нахождение в Ицхаре.

Запрет был выпущен более двух месяцев назад и был подписан генерал-майором Надавом Паданом. Однако Зарог отказался покинуть Ицхар.

Во второй половине дня сотрудники полиции окружили дом, в котором, по данным правоохранительных органов, находится Нерия Зарог вместе с женой и двумя детьми.

Пресс-служба полиции Иудеии и Самарии сообщила, что в ходе проведения операции в Ицхаре поселенческая молодежь бросала в сотрудников полиции и военнослужащих камни и бутылки с краской.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу призвал жителей Ицхара соблюдать закон и немедленно прекратить насилие в отношении сил безопасности. "Солдаты ЦАХАЛа и пограничная полиция, которые охраняют всех нас, должны иметь возможность выполнять свою работу. Нарушать закон недопустимо", - заявил глава правительства.

Около 22:00 радиостанция "Кан Бет" передала, что после пяти часов "осады" здания пограничники задержали Нерию Зарога.

В социальных сетях появились фотографии металлической конструкции, приваренной к полу, к которой приковал себя Зарог. Военнослужащим МАГАВ и полицейским потребовалось несколько часов, чтобы вызволить его из этой конструкции.

Пресс-служба правоохранительных органов также сообщила о задержании трех участников беспорядков.

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В Ицхаре произошли столкновения между поселенцами и полицией


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