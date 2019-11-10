Выборы или компромисс: политики обсуждают ультиматум Либермана

В политической системе продолжают обсуждать ультиматум, выдвинутый Авигдором Либерманом главе правительства Биньямину Нетаниягу и лидеру "Кахоль Лаван" Бени Ганцу.

Газета "Исраэль а-Йом" цитирует слова анонимного высокопоставленного источника в "Ликуде", заявившего, что шансы на отказ правящей партии от союза с партнерами по праворелигиозному блоку равна нулю. "Сказанное Либерманом означает лишь, что у Бени Ганца есть три опции: выборы, правительство национального единства, основанное на предложении президента Ривлина, правительство меньшинства с Объединенным арабским списком и Либерманом. Третья опция крайне малореальна, но если такое правительство даже будет создано, то просуществует очень недолго, а затем состоятся выборы, на которых Либерман заплатит высокую цену за этот шаг", - заявляют в "Ликуде".

В "Кахоль Лаван" воздерживаются от официальных комментариев. Источник в окружении Ганца заявил поздно вечером в субботу, что "Ликуд" до сих пор не прояснил, как партия трактует предложения президента. "Мы все еще не знаем, когда Биньямин Нетаниягу собирается уходить во временную отставку. Если речь идет о том моменте, когда в ходе суда будут предъявлены доказательства его виновности, то речь идет об иммунитете, а не об отставке", - заявили в "Кахоль Лаван". Вместе с тем, отмечается, что речь не идет об официальном принятии предложения президента. Этот вопрос будет обсуждаться четверкой лидеров "Кахоль Лаван".

В большинстве иных партий до сих пор никак не прокомментировали заявление Либермана. Только министр транспорта Бецалель Смотрич подверг заявление главы НДИ резкой критике. "Только три дня назад Либерман заявил, что Объединенный арабский список является в прямом смысле слова "пятой колонной". Только три дня назад Либерман говорил, что сотрудничество с ними означает легитимацию недостойного. Судя по всему, теперь он изменил свое мнение и готов войти с ними в правительство только для того, чтобы не сидеть в коалиции с религиозными партиями", - заявил Смотрич.

Напомним, что вечером 9 ноября Авигдор Либерман дал интервью службе новостей телеканала "Кешет". В этом интервью глава НДИ заявил, что намерен в ходе ближайшей недели встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой "Кахоль Лаван" Бени Ганцем.

"Я намерен получить от них ответы на вопрос, готовы ли они устранить препятствия на пути к созданию правительства национального единства. Готов ли "Кахоль Лаван" принять предложение президента, включая ту часть, которая касается порядка ухода премьер-министра во временную отставку, готов ли "Ликуд" отказаться от союза с партнерами по харедимно-мессианскому блоку. Мы сделаем соответствующие выводы по поводу тех, кто даст отрицательный ответ", - заявил Либерман.

Он добавил, что поддержит противоположную сторону, если одна из партий не согласится отказаться от своих требований. В то же время, Либерман отказался ответить на вопрос, что он будет делать в том случае, если обе партии дадут отрицательный ответ. "Пока что это не на повестке дня. Когда подобное станет актуальным, мы примем решение и сообщим о нем. Пока что на столе лежат два пистолета", - заявили корреспонденту NEWSru.co.il источники в НДИ.

По сути, угроза Либермана состоит в том, что он поддержит правительство меньшинства во главе с Ганцем или согласится присоединиться к праворелигиозной коалиции во главе с Нетаниягу. "Главная задача, стоящая сейчас перед нами – это создание правительства национального единства. Выйдите на улицу и спросите людей, чего они хотят, и все скажут, что главное – это избежать третьих выборов, которые будут очень дорого стоить, но не изменят политического расклада", - заявил глава НДИ.

В настоящий момент не назначены даты встреч Авигдора Либермана с Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем.

В интервью "Кешет", Авигдор Либерман заявил также, что возражает против прямых выборов премьер-министра в этой каденции. "Я пламенный сторонник прямых выборов, но в закон надо внести многочисленные изменения, а мы возражаем против кардинальных законодательных изменений до тех пор, пока не будет создано новое правительство. Главное сейчас - сформировать широкую коалицию национального единства", - сказал он.

В минувшие выходные сообщалось, что глава ШАС Арье Дери начал переговоры с представителями блока "Яадут а-Тора" по поводу их готовности к компромиссам в вопросах религии и государства. В частности, речь идет о возможности принятия закона о призыве в его первоначальном виде, об отмене закона о порядке работы магазинов по шаббатам, и о работе общественного транспорта в праздники и шаббаты. В политических кругах не исключают, что переговоры станут актуальными, если Либерман даст согласие на участие в узком праворелигиозном правительстве.





