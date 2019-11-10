Мужчина поджег себя в зале суда в Беэр-Шеве

В воскресенье, 10 ноября, мужчина поджег себя в зале мирового суда в Беэр-Шеве.

Согласно предварительной информации, мужчина примерно 50 лет находится в тяжелом состоянии. Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" с ожогами всего тела. Он находится без сознания и подключен к аппарату искусственного дыхания. Медики ведут борьбу за его жизнь.

Первая информация о происшествии поступила в 11:52. Инцидент произошел во время рассмотрения уголовного дела у судьи Цви Форера. Один из обвиняемых поджег себя в ходе заседания суда. По словам свидетеля происшествия, судья не находился в тот момент в зале заседаний. "Подсудимый достал бутылку, вылил на себя жидкость и поджег. Все произошло в одну секунду", - сказал свидетель в интервью "Галей ЦАХАЛ". Силы безопасности эвакуировали всех находившихся на месте происшествия.

Один из адвокатов, ставший свидетелем происшествия, рассказал в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что все произошло очень быстро и совершенно неожиданно. "В один момент человек превратился в горящий факел", - сказал он.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", оказавшие первую помощь пострадавшему рассказали: "Когда мы прибыли на место, то обнаружили мужчину, лежащим на полу в сознании. Вокруг него стояли люди, пытавшиеся потушить огонь при помощи огнетушителя. Мы выполнили реанимационные процедуры, а затем доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии".





