День памяти Рабина: препирательства между Нетаниягу и семьей убитого премьера

В воскресенье, 10 ноября, в Израиле официально отмечался день памяти Ицхака Рабина, премьер-министра Израиля, убитого в 1995 году. Памятные церемонии, проходящие на протяжении 24 лет, на этот раз переросли в столкновения между сторонниками нынешнего главы правительства Биньямина Нетаниягу и его противниками.

Участие внука Рабина, Йонатана Бен-Арци, в церемонии, проходившей на горе Герцля, привнесло в нее резкий политический оттенок. После выступлений президента Реувена Ривлина, говорившего о том, что "Израиль должен прекратить использовать убийство Рабина для того, чтобы зарабатывать дополнительные очки в национальных дебатах". И выступления Биньямина Нетаниягу, который назвал Рабина "истинным патриотом Израиля, который совершил ошибку, а не предательство". Йонатан Бен-Арци воспользовался микрофоном, чтобы призвать Нетаниягу уйти в отставку.

Бен-Арци напомнил, что его дед в первую свою каденцию на посту премьер-министра Израиля, будучи молодым и перспективным политиком, предпочел уйти в отставку из-за незакрытого им счета в банке США, на котором лежали 20 тысяч долларов, полученные за прочитанные лекции. "Израильская демократия, благо народа Израиля должны находиться выше личной выгоды любого человека", - подвел итог своего выступления Бен-Арци.

Судя по кадрам, показанным 13-м каналом ИТВ, после церемонии глава правительства Биньямин Нетаниягу и сопровождающие его лица прошли мимо родственников Ицхака Рабина, не остановившись для их приветствия.

Биньямин Нетаниягу ответил Йонатану Бен-Арци с трибуны Кнессета, где также сегодня проходила церемония памяти Ицхака Рабина. Он говорил о том, что из "израильской демократии необходимо удалить "злокачественное новообразование насильственной культуры, которая оправдывает причинение физического вреда политического соперника". Нетаниягу процитировал покойного Йосефа (Томи) Лапида о циничном использовании левым лагерем убийства Рабина для того, чтобы заработать политический капитал. "Когда я готовился к этому выступлению, я думал, что мне нечего к этому добавить. Но я так полагал до церемонии на горе Герцля, который некоторые воспользовались, чтобы превратить ее в отвратительный политический митинг".

Нетаниягу отметил, что церемония, проходившая в прошлом году на горе Герцля, также была использована левым лагерем для личных нападок на него. "Многие в последние дни советовали мне отказаться от участия в этой церемонии после того, что произошло на ней год назад. Но я ответил им, что я пойду, так как Ицхак Рабин был премьер-министром всего народа.

Биньямин Нетаниягу говорил о том, что "уроки из убийства Рабина" не были извлечены, и он изо дня в день слышит подстрекательства в свой адрес, изо дня в день его самого называют "предателем".