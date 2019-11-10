Анклав А-Цофар объявлен закрытой военной зоной перед передачей Иордании

В ночь на воскресенье, 10 ноября, ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной анклав А-Цофар в пустыне Арава, предназначенный для передачи Иордании.

Представители регионального совета Тамар сообщили, что сельскохозяйственным рабочим разрешен доступ в этот район. Между Израилем и Иорданией существует неофициальное соглашение, согласно которому израильские сельскохозяйственные рабочие смогут продолжать обрабатывать земли до мая 2020 года, однако это не записано в тексте соглашения между двумя странами.

В субботу, 9 ноября, около 16:30, силы ЦАХАЛа закрыли въезд на сельскохозяйственные территории Нахараим, так называемого "острова мира". Начиная со следующей недели "остров мира" будет закрыт для израильтян в связи с истечением срока действия договора об аренде участка.

Искусственный остров Нахараим был возвращен Иордании в рамках мирного израильско-иорданского договора 1994 года. Он был назван "островом мира" и стал популярным местом отдых израильских туристов. В 2018 году Иордания сообщила Израилю, что король Абдалла II принял решение частично аннулировать Израильско-иорданский мирный договор и вернуть в пользование Иордании два участка земли – так называемый "остров мира" в районе Нахараим, а также анклав А-Цофар пустыне Арава.

В рамках Израильско-иорданского мирного договора от 1994 года оба эти участка отходили к Иордании, однако оставались в распоряжении Израиля на ближайшие 25 лет. В 2019 году срок договора истек, но Израиль надеялся продлить его еще на 25 лет.