Телевизионные привычки русскоязычных израильтян. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Телевизионные привычки русскоязычных израильтян". В опросе, который проводился в течение одних суток 9-10 октября, приняли участие 3.397 респондентов (2.934 из них ответили на все 23 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

Подчеркнем, что речь не идет о строгом социологическом исследовании (к таковым нельзя отнести ни один интернет-опрос без выборки участников). Тем не менее, мы считаем полученные результаты показательными, так как в нем участвовали тысячи читателей NEWSru.co.il, Zahav.ru и других израильских русскоязычных онлайн-СМИ. Многие результаты в разделе "Телевизионные привычки" подтверждаются данными исследования института PORI, которое проводилось весной этого года по заказу нашей редакции.

"Карта потребителей"

Один из главных выводов проведенного опроса: наши читатели консервативны в своем выборе – за шесть лет процент клиентов компаний HOT и Yes среди них почти не изменился, хотя за эти годы появилось множество альтернатив. 30% участников опроса перестали быть клиентами этих компаний, но, в общей сложности, число клиентов HOT и Yes среди наших читателей за этот период сократилось только на 3% (очевидно, за счет привлечения новых клиентов). И все же заметно возросло число тех, кто перешел на интернет-телевидение.

27% участников нового опроса заявили, что они являются клиентами Yes, 20% – клиентами HOT (в 2011 году соотношение было таким: 29% – Yes, 21% – HOT).

6% сказали, что являются клиентами компании Kartina TV, 2% – Cellcom TV, 1% – RedMax TV. У прочих названных в опросе компаний, включая Partner TV, среди наших читателей менее 1% клиентов. При этом 10% респондентов выбрали ответ "являюсь подписчиком других компаний IPTV", а 3% заявили: "Я смотрю ТВ через интернет и не помню, какой компании плачу". 13% выбрали ответ: "Я смотрю ТВ через интернет бесплатно". Около 1,5% сказали: "У меня подключение к бесплатному пакету каналов наземного вещания (DDT)". Более 12% заявили, что вообще не смотрят ТВ (в том числе, через интернет).

При этом 19% были и остаются клиентами Yes, 15% были и остаются клиентами HOT, 7% заявили, что перешли из HOT в Yes, 4% перешли из Yes в HOT. 15% выбрали ответ: "Был клиентом HOT, перешел в другую компанию, но не в Yes (или отказался от ТВ)" 14% выбрали ответ: "Был клиентом Yes, перешел в другую компанию, но не в HOT (или отказался от ТВ)".

27% опрошенных заявили, что полностью перешли на интернет-телевидение (в 2011 году таких было только 6%). 38% смотрят через интернет отдельные телепрограммы, которые их интересуют. Тех, кто пользуется исключительно "обычным телевидением", сегодня 24%.

"Телевизионные привычки"

У абсолютного большинства участников опроса дома есть телевизор. Причем у 56% отвечавших на наши вопросы дома несколько телевизоров. И только у 10,5% – ни одного.

12,5% регулярно смотрят телепрограммы на смартфоне или планшете. 29% изредка используют такие устройства для просмотра телепрограмм. 57% – не используют их для этой цели никогда.

63% опрошенных смотрят телевизор ежедневно, большинство из них – более 2 часов в день. 17% заявили, что не смотрят телевизор. А 26% выбрали ответ: "Я не смотрю ТВ регулярно или не смотрю ТВ совсем".

Средний возраст тех, кто ежедневно или почти ежедневно смотрят телевизор, – 58 лет.

23% опрошенных сказали, что несколько раз в день смотрят теленовости. Столько же, 23%, смотрят теленовости один раз в день. 15,5% смотрят теленовости несколько раз в неделю, 7% – не более одного раза в неделю. 29% заявили, что не смотрят теленовости.

Читателям NEWSru.co.il был задан вопрос: "Если происходит важное интересующее вас событие, какими источниками новостной информации вы обычно пользуетесь? (можно было выбрать несколько вариантов ответа) 91% опрошенных заявили, что в таком случае заходят на новостные интернет-сайты, 49% – смотрят ТВ, 26% ищут информацию в социальных сетях (Facebook и др.), 23% слушают радио, 5% читают газеты.

В течение последних шести лет несколько изменились приоритеты в том, какой контент смотрят наши читатели по ТВ. В настоящее время, это, прежде всего, фильмы – 62,5% (в 2011 году – 48,5%), и только во вторую очередь новости – 57% (шесть лет назад – 51%). 43% опрошенных смотрят сериалы (в 2011-м таких было только 22%). 43% смотрят познавательные передачи (шесть лет назад – 30%), 31,5% – развлекательные передачи (22,5%), 27% – спорт (19%).

Передачи российского телевидения продолжают смотреть 44,5% наших читателей (в 2011-м таких было 42,5%), украинского – 11% (5%). При этом 34% смотрят передачи израильского ТВ (25% шесть лет назад).

Судя по ответам участников опроса, многие из них не относят с уверенностью 9-й канал к "израильскому ТВ". Хотя при ответе на вопрос "Какие израильские телеканалы вы смотрите?" 50% респондентов назвали 9-й канал, как было отмечено выше, при ответе на вопрос "Что вы/ваша семья смотрите по ТВ?" только 34% выбрали ответ "передачи израильского ТВ".

Рейтинг израильских телеканалов среди наших читателей выглядит так: 1) 9-й русскоязычный – 50%, 2) 10-й – 34%, 3) 2-й – 33%, 4) Кан 11-й (1-й) – 18%, 5) iLand русскоязычный – 12%, 6) itonTV русскоязычный – 5%, 7) 20-й – 4%, 8) 99-й (канал Кнессета) – менее 2%.

Почти 85% опрошенных смотрят по ТВ передачи и фильмы на русском языке, 45% – на иврите, 19% – на английском.

Примерно каждый третий из тех, кто репатриировался не более 10 лет назад, смотрит телепередачи на иврите. При этом среди тех, кто живет в Израиле 11-20 лет, таких 41%, 21-25 лет – 48%, более 25 лет – 61%.

При просмотре передач не на русском языке 52% предпочитают дубляж, 22% – субтитры, 19% – ни то, ни другое. 7,5% затруднились с ответом на вопрос о предпочтениях при переводе.

Читателям был задан вопрос: "Кто является основным потребителем телеконтента в вашей семье?" (Можно было выбрать несколько вариантов ответа.) Ответы распределились следующим образом: взрослые трудоспособного возраста (18-64) – 48%, пенсионеры (65+) – 40%, маленькие дети (младше 10 лет) – 12%, подростки (10-17 лет) – 10%.

Менее 20% из них, у кого дома есть дети, устанавливают для несовершеннолетних ограничения на просмотр ТВ.

75,5% опрошенных заявили, что обычно смотрят телевизор вечером (18-24 часа), 15% – днем (12-18 часов), 14% – утром (6-12 часов), 4% – ночью (0-6 часов).

30% регулярно скачивают фильмы и сериалы через интернет, еще 25% делают это изредка.

При этом услугами платного заказного видеоконтента (Video on demand, VOD) пользуются только 13% опрошенных. Так, например, менее 20% клиентов Yes пользуются дополнительной платной услугой Yes VOD, среди клиентов HOT подписчиков на VOD менее 12%. Подчеркнем, что речь идет об оценке по результатам онлайн-опроса, а не о строгом исследовании на основании отчетов компаний.

Расходы, отношение к "пиратам" и причины отказа от ТВ

33% респондентов ежемесячно тратят на ТВ более 200 шекелей. 12% заявили, что смотрят ТВ бесплатно (напомним, что потребителей бесплатного пакета DDT среди участников опроса только 1,5%). В среднем у тех, кто смотрит ТВ, на это уходит около 140 шекелей в месяц.

Главные причины возможного отказа от ТВ в течение шести лет не изменились. Это, прежде всего, высокие цены (54%), отсутствие интересных программ (46%), неудовлетворительное обслуживание (28%) и нехватка времени (15%).

Только 25% опрошенных сказали, что не готовы смотреть ТВ с помощью компании-"пирата". 42% заявили, что для них важны исключительно цена, качество и содержание пакета, а продает ли компания-поставшик "пиратский" контент или нет, им безразлично. 33% затруднились с однозначным ответом на этот вопрос.

Примечательно, что только 34,5% участников опроса заявили, что не представляют свою жизнь без телевизора (для сравнения, жизнь без мобильного телефона себе не представляют 78% наших читателей). 45% заявили, что представляют свою жизнь без телевизора, хотя и смотрят его.