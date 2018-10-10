Авигдор Либерман в интервью NEWSru.co.il: "Досрочные выборы состоятся в феврале или марте 2019 года"

В среду, 10 октября, министр обороны Авигдор Либерман заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что, по его мнению, досрочные выборы в Кнессет 21-го созыва пройдут во второй половине февраля или в начале марта 2019 года.

"Никакой реальной необходимости в досрочных выборах нет. Более того, идти на выборы сейчас, когда обстановка накалена до предела и на юге, и в Иудее и Самарии, и на севере – это достаточно безответственно. Ситуация очень хрупкая и все может взорваться в любую минуту", - сказал глава оборонного ведомства.

По его словам, объявление досрочных парламентских выборов сразу после муниципальных означает, что государственная машина будет парализована слишком долго.

Авигдор Либерман отметил, что есть возможность утвердить закон о призыве, который является главным спорным вопросом. "Мы не согласимся ни на какие изменения в тексте законопроекта. Он был утвержден в первом чтении, получив очень серьезное большинство. Нет никакой причины для того, чтобы процесс утверждения закона не был завершен", - отметил Либерман.

По мнению лидера НДИ, этот закон можно утвердить и без ультраортодоксов. ""Еш Атид" поддержала этот закон, и никаких проблем в том, что касается формирования парламентского большинства нет. Более того, я слышал лишь неделю назад от представителей "Дегель а-Тора" и ШАС, что закон вполне приемлем для них, и они готовы с ним согласиться. Этот закон используется как предлог теми, кто стремится ускорить развал коалиции и объявить досрочные выборы", - заявил министр обороны.

Он отказался сообщить, кто именно стремится к досрочным выборам, назвав их "определенными кругами в коалиции, которые по своим причинам хотят использовать нынешний момент для развала коалиции".

Говоря о позиции премьер-министра Нетаниягу по этому вопросу, Авигдор Либерман отметил, что на заседании глав коалиционных партий глава правительства не стал лично вмешиваться в этот вопрос. "Премьер сказал только, что если удастся договориться – хорошо, если нет – Кнессет будет распущен. Яаков Лицман, который является единственным, кто торпедирует этот закон в среде ультраортодоксов, на заседании не присутствовал и никак слова премьера не прокомментировал", - добавил лидер НДИ.

По мнению министра обороны, нет никакой гарантии, что до выборов не произойдет эскалации насилия. "Совершенно не уверен, что относительное спокойствие, которое мы наблюдаем, сохранится в ближайшее время. Я говорю и о Газе, и о Иудее и Самарии, и о севере. Все пытаются форсировать события, прежде всего ХАМАС на юге, и очень может быть, что у нас не останется иного выхода, кроме вооруженного противостояния", - заявил министр обороны.