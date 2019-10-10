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NEWSru.co.il :: В Израиле10 октября 2019 г., 21:01

25% членов ЦК "Ликуда" утвердили кандидатуру Нетаниягу на пост главы правительства

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25% членов ЦК 25% членов ЦК
 
   
 
 
25% членов ЦК "Ликуда" утвердили кандидатуру Нетаниягу на пост главы правительства

 
   
 
 
25% членов ЦК "Ликуда" утвердили кандидатуру Нетаниягу на пост главы правительства

Вечером 10 октября в "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве состоялось заседание ЦК партии "Ликуд", на котором была утверждена кандидатура Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра.

Это заседание было созвано в качестве компромисса между Биньямином Нетаниягу, инициировавшего праймериз ни пост лидера партии, и главой ЦК Хаимом Кацем, возражавшим против проведения внутренних выборов.

На заседании ЦК присутствовали лишь несколько сот человек. В "Ликуде" утверждают, что в "Ганей Тааруха" находились 500 членов ЦК, СМИ пишут, на заседание явились не более двухсот человек.

Сам Биньямин Нетаниягу отсутствовал. А также на заседание не явились спикер Кнессет Юлий Эдельштейн, министр иностранных дел Исраэль Кац, депутат Кнессета Гидеон Саар.

Само заседание было закрыто для прессы. Большинством голосов было принято предложение ЦК, утвердившее кандидатуру Биньямина Нетаниягу.

В соответствии с принятым решением, до завершения работы Кнессета 22-го созыва единственным кандидатом на пост премьер-министра от партии будет Биньямин Нетаниягу, и "Ликуд" войдет лишь в то правительство, которое, по меньшей мере часть времени, будет возглавлять Биньямин Нетаниягу.

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