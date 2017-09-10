СМИ: минтранс намерен запретить "субботние автобусы" общественных организаций

В воскресенье, 10 сентября, сайт "Мако" сообщил, что министр транспорта Исраэль Кац может запретить автобусные кооперативы, представляющие услуги общественного транспорта жителям различных городов. В первую очередь, речь идет о кооперативах "Ша-бус" и "Ноа-Тануа".

Этот вывод был сделан "Мако" на основе интервью, которое министр транспорта дал в прошлый четверг радиостанции "Коль Ба-Рама". В частности, в этом интервью Исраэль Кац заявил, что заключение юристов, которое будет в ближайшее время получено, приведет к запрету на работу частных компаний, организующих работу общественного транспорта по субботам".

Обозреватель The Marker Орон Дори делает вывод, что заявление Исраэля Каца свидетельствует об изменении позиции министерства транспорта в отношении общественных инициатив, касающихся организации "субботнего транспорта".

Орон Дори напоминает, что два месяца назад Керен Тернер-Эяль, гендиректор минтранса, в письме депутатам Кнессета от религиозных партий, которые требовали запретить деятельность "Ша-бус" и "Ноа Тануа", сообщила, что указанные общественные организации не нарушают закон.

Отметим, что "Ноа Тануа" и "Ша-бус" не являются коммерческими организациями. Их работа стала возможна благодаря сбору пожертвований на различных платформах. Автобусные кооперативы насчитывают около 4.000 членов.