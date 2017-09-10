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В Израиле

Глава местного совета и известные бизнесмены подозреваются в противозаконных действиях

время публикации: 09:06 | последнее обновление: 09:10 блог версия для печати

Утром в воскресенье, 10 сентября, полиция задержала для допроса главу местного совета, гендиректора одного местного издания и двух известных бизнесменов.

Они являются подозреваемыми по делу, тайное расследование которого ведется на протяжении последних месяцев. Полиция расследует подозрения в обмане общественного доверия. Речь идет о контактах местного совета с владельцем торгового центра, находящего на муниципальной территории этого совета и с местным изданием.

В последние недели полицейские произвели обыск в здании местного совета и изъяли документы, имеющие отношение к теме расследования.

В настоящий момент имена подозреваемых запрещены к публикации.

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