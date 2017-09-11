Службы безопасности ПА арестовали жителя Хеврона, у которого гостил Иегуда Глик

В воскресенье, 10 сентября, палестинские службы безопасности арестовали жителя Хеврона Мухаммада Джабра, пригласившего в гости депутата Кнессета Иегуду Глика. Об его аресте сообщило палестинское информационное агентство Maan.

3 сентября Мухаммад Джабра пригласил депутата Кнессета Иегуду Глика к себе домой, чтобы вместе отпраздновать праздник "Ид аль-адха". Иегуда Глик опубликовал в своем блоге фотографии, написав: "Праздник жертвоприношения в дружественной атмосфере в доме жителя Хеврона Мухаммада Джабра. Иншаллах! Пусть будет так, чтобы мы все здесь жили в мире!".

Спустя неделю после его визита хозяин дома был задержан.

Израильский сайт NRG сообщает, что после того, как стало известно об аресте Мухаммада Джабры, его родственники опубликовали заявление, в котором сообщили, что они рвут с ним отношения.

Иегуда Глик, в свою очередь, сообщил, что он обратился к израильским службам безопасности с просьбой сделать все от них зависящее для того, чтобы добиться освобождения жителя Хеврона. "Палестинские власти задержали человека, преступление которого состоит только в том, что еврей пришел к нему в гости, чтобы поздравить с праздником".