Житель Модиин-Илит предстал перед судом за избиение араба, гулявшего с еврейской девушкой

В окружной суд Иерусалима подано обвинительное заключение против 18-летнего Иехиэля Вейсерштерна, жителя Модиин-Илита, участвовавшего в избиении мужчины на рынке Махане Иегуда. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Согласно материалам обвинительного заключения, Вейсерштерн заметил на рынке молодого араба в сопровождении еврейской девушки. Он подошел к пострадавшему и спросил, почему он крутит роман с еврейкой. Пострадавший ответил, что они со спутницей просто друзья, так как вместе работают.

По данным следствия, Вейсерштерн вместе с несколькими друзьями принялись избивать пострадавшего, предупредив, что "это отобьет ему желание крутить романы с еврейками". Нападавшие продолжили избивать араба и после того, как он упал на землю.

Иехиэль Вейсерштерн обвиняется в нападении на почве национальной ненависти и причинении телесных повреждений.