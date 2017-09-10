Бизнесмен Рами Леви помещен под домашний арест

Известный бизнесмен, владелец сети "Шивук а-Шикма" Рами Леви после беседы со следователями, был помещен под домашний арест. Он подозревается в мошенничестве и обмане общественного доверия.

Также разрешено к публикации, что вместе с ним был задержан для допроса глава местного совета Мевасерет-Цион Йорам Шимон.

Пресс-служба полиции сообщает, что в рамках расследования также были допрошены владелец торгового центра и издатель местной газеты. Все они после беседы со следователями были освобождены под подписку о невыезде и рядом других ограничений.

Как сообщалось ранее, тайное следствие по этому делу ведется уже несколько месяцев. Речь идет о контактах местного совета с Рами Леви, являющегося владельцем торгового центра, расположенного на муниципальной территории этого совета, сообщает Ynet.

В последние недели полицейские произвели обыск в здании местного совета и изъяли документы, имеющие отношение к теме расследования.