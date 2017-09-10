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Помощник преподавателя в йешиве приговорен к 17 годам тюрьмы за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних

время публикации: 10:17 | последнее обновление: 10:48 блог версия для печати фото
Помощник преподавателя в йешиве приговорен к 17 годам тюрьмы за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних

В воскресенье, 10 сентября, окружной суд в Иерусалиме приговорил к тюремному заключению сроком 17 лет помощника преподавателя в городской йешиве, известного в ультраортодоксальной среде.

Мужчина был признан виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении троих несовершеннолетних сестер, являющихся его родственницами.

Приговор был вынесен после того, как подсудимый в рамках сделки со следствием признался в части преступлений, которые приписывают ему. Его также приговорили к штрафу в размере 145 тысяч шекелей.

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