Помощник преподавателя в йешиве приговорен к 17 годам тюрьмы за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних

В воскресенье, 10 сентября, окружной суд в Иерусалиме приговорил к тюремному заключению сроком 17 лет помощника преподавателя в городской йешиве, известного в ультраортодоксальной среде.

Мужчина был признан виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении троих несовершеннолетних сестер, являющихся его родственницами.

Приговор был вынесен после того, как подсудимый в рамках сделки со следствием признался в части преступлений, которые приписывают ему. Его также приговорили к штрафу в размере 145 тысяч шекелей.