Жители Мигрона собрались в аэропорту Бен-Гурион, чтобы "проводить" Нетаниягу

Около сотни жителей поселения Мигрон участвуют в пикете на въезде на территорию международного аэропорта Бен-Гурион. В этой акции вместе со взрослыми участвуют дети и подростки.

Жители поселения надеются, что пикет привлечет внимание главы правительства Биньямина Нетаниягу, который сегодня вечером должен вылететь с официальным визитом в страны Латинской Америки.

Участники пикета призывают главу правительства выполнить свое обещание и передать план строительства капитальных домов в Мигроне на утверждение комиссии по строительству, которая должна собраться в ближайшее время, сообщает сайт "Аруц-7".

При этом жители поселения ссылаются на том, что две недели назад на заседании коалиционных партий Нетаниягу пообещал, что план строительства в Мигроне будет утвержден до конца сентября.