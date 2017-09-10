10 сентября 2017 г.
последняя новость: 21:28
Юлия Латынина покинула Россию
Лия Ахеджакова: Я его актриса!
7 симптомов рака, инсульта, диабета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:21 Жители Мигрона собрались в аэропорту Бен-Гурион, чтобы "проводить" Нетаниягу
19:52 СМИ: минтранс намерен запретить "субботние автобусы" общественных организаций
19:08 Бизнесмен Рами Леви помещен под домашний арест
18:23 Юрий Остапчук, о розыске которого сообщалось ранее, найден
17:40 Глава ШАБАК: "ХАМАС уже сейчас готов к вооруженному столкновению с Израилем"
16:55 Двое граждан Грузии арестованы при попытке сбыть 16.000 шекелей фальшивыми купюрами
16:05 Житель Модиин-Илит предстал перед судом за избиение араба, гулявшего с еврейской девушкой
14:48 Нетаниягу отправляется в Латинскую Америку, Израиль предложил Мексике помощь после землетрясения
14:15 Мертвая женщина обнаружена в Маджд аль-Крум
13:57 Полиция задержала репатрианта из Украины, ехавшего на велосипеде в пьяном виде
В Израиле

Жители Мигрона собрались в аэропорту Бен-Гурион, чтобы "проводить" Нетаниягу

время публикации: 20:21 | последнее обновление: 20:21 блог версия для печати фото
Жители Мигрона собрались в аэропорту Бен-Гурион, чтобы "проводить" Нетаниягу

Около сотни жителей поселения Мигрон участвуют в пикете на въезде на территорию международного аэропорта Бен-Гурион. В этой акции вместе со взрослыми участвуют дети и подростки.

Жители поселения надеются, что пикет привлечет внимание главы правительства Биньямина Нетаниягу, который сегодня вечером должен вылететь с официальным визитом в страны Латинской Америки.

Участники пикета призывают главу правительства выполнить свое обещание и передать план строительства капитальных домов в Мигроне на утверждение комиссии по строительству, которая должна собраться в ближайшее время, сообщает сайт "Аруц-7".

При этом жители поселения ссылаются на том, что две недели назад на заседании коалиционных партий Нетаниягу пообещал, что план строительства в Мигроне будет утвержден до конца сентября.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 сентября 2017 г.
Нетаниягу: "За два месяца ШАБАК обезвредил более 70 террористических группировок"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 сентября 2017 г.
Правительство утвердило предложение по возобновлению строительства поселка для жителей Амоны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 августа 2017 г.
Либерман против "молодежи холмов": "Идиоты, причиняющие вред"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 августа 2017 г.
Белый дом опроверг публикацию о "невозможности замораживания строительства в поселениях"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 августа 2017 г.
"Аль-Хайят": США сказали Аббасу, что заморозить строительство в поселениях невозможно







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 10 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017