Израильские добровольцы отправились помогать еврейской общине Флориды

Вечером в субботу, 9 сентября, совместная делегация израильских спасательных и добровольческих организаций отправилась в город Майами в штате Флорида в США для оказания помощи еврейской общине.

Израильские добровольцы будут помогать местным евреям справиться с последствиями урагана "Ирма", который надвигается на Флориду.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщает, что по мере приближения к побережью Флориды ураган "Ирма" снова усилился. Его категория опасности поднята до 4-й. Разрушения на территории штата Флорида в результате урагана могут быть огромными, хотя и не катастрофическими, прогнозирует NOAA.

Скорость ветра в эпицентре урагана составляет около 60 м/с. Ожидается прилив воды высотой до 4,5 метров.