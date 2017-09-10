Нетаниягу отправляется в Латинскую Америку, Израиль предложил Мексике помощь после землетрясения

В воскресенье, 10 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправляется с рабочим визитом в Латинскую Америку. В программе визита посещение Аргентины, Колумбии и Мексики.

Напомним, что 8 сентября Мексика пережила самое мощное за последние 100 лет землетрясение (магнитудой до 8,4). Но изменений в программу визита Нетаниягу внесено не было.

Накануне вылета в Аргентину Биньямин Нетаниягу заявил на заседании правительства: "Сегодня я направляюсь с историческим визитом в страны Латинской Америки. Впервые с момента основания государства Израиль действующий израильский премьер-министр посещает Южную и Центральную Америку. Я посещу Аргентину, Колумбию, Мексику, а также встречусь с президентом Парагвая. В Аргентине и Мексике меня будет сопровождать делегация израильских предпринимателей для развития взаимовыгодных экономических отношений между странами. Это, в принципе, повторение того, что мы делаем в Азии, Африке, Австралии, Восточной Европе, в странах восточного Средиземноморья, по сути, всех частей света. Этот визит укрепит наши экономические связи, сотрудничество в сфере безопасности и технологий в Латинской Америке и станет продолжением упрочнения международного статуса Израиля".

Далее Нетаниягу сказал: "Как вам известно, в Мексике произошло землетрясение. Израиль выражает соболезнование семьям погибших. Мы понимаем, что это очень тяжелое время для этой страны и мексиканского народа. В моих беседах с президентом Мексики я предложу помощь в восстановлении разрушений и любую другую помощь, которую мы сможем оказать".

"После этого я направлюсь в США, где выступлю на Генеральной ассамблее ООН. Наш близкий друг США также страдает в эти дни от природных стихий, и мы все желаем им, чтобы они пережили ураган без потерь", – добавил премьер-министр.

Согласно программе визита, Нетаниягу вместе с делегацией израильских бизнесменов сначала прибудет в Буэнос-Айрес, где встретится с президентом Аргентины Маурисио Макри. Помимо подписания ряда соглашений о сотрудничестве в экономической сфере и в сфере безопасности, планируется участие главы правительства Израиля в церемониях памяти жертв терактов 1992 и 1994 годов.

Затем израильская делегация планирует вылететь в Боготу, где должны состояться переговоры Нетаниягу с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. Планируется подписание договоров о сотрудничестве в сфере туризма и научных исследований.

В Мехико планируются переговоры Нетаниягу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, а также подписание договоров о сотрудничестве в области космических исследований, авиационного сообщения и коммуникаций, сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.

Во всех трех странах Латинской Америки Биньямин Нетаниягу намерен встретиться с лидерами местных еврейских общин.