Нетаниягу: "За два месяца ШАБАК обезвредил более 70 террористических группировок"

В воскресенье, 10 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, открывая еженедельное заседание правительства, что за июль и август общая служба безопасности (ШАБАК) обезвредила более 70 террористических группировок.

"Я хочу выразить глубокую благодарность сотрудникам общей службы безопасности, а также всем, кто делает эту тяжелую работу на благо безопасности Израиля", - сказал глава правительства.

Он добавил: "Граждане Израиля не знают всего о деятельности ШАБАКа".

Глава правительства сделал эти заявления перед отчетом главы ШАБАКа о текущей ситуации в сфере безопасности.

Нетаниягу заявил также: "Сегодня я направляюсь с историческим визитом в страны Латинской Америки. Впервые с момента основания Государства Израиль, действующий израильский премьер-министр посещает Южную и Центральную Америку. Я посещу Аргентину, Колумбию, Мексику, а также встречусь с президентом Парагвая. В Аргентине и Мексике меня будет сопровождать делегация израильских предпринимателей для развития взаимовыгодных экономических отношений между странами. Это, в принципе, повторение того, что мы делаем в Азии, Африке, Австралии, Восточной Европе, в странах восточного Средиземноморья, по сути, всех частей света.

Этот визит укрепит наши экономические связи, сотрудничество в сфере безопасности и технологий в Латинской Америке и станет продолжением упрочнения международного статуса Израиля. – процесс, который мы систематично и успешно проводим.

Как вам известно, в Мексике произошло землетрясение. Израиль выражает соболезнование семьям погибших. Мы понимаем, что это очень тяжелое время для этой страны и мексиканского народа. В моих беседах с президентом Мексики я предложу помощь в восстановлении разрушений и любую другую помощь, которую мы сможем оказать.

После этого я направлюсь в США, где выступлю на генассамблее ООН. Наш близкий друг США также страдает в эти дни от природных стихий, и мы все желаем им, чтоб пережили ураган их без потерь".