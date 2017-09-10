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Прогноз погоды на 10 сентября: солнечно и жарко

время публикации: 05:49 | последнее обновление: 05:49 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 10 сентября: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 10 сентября, будет солнечно и жарко. Температура воздуха немного ниже, чем вчера, но выше среднесезонной. В утренние часы дымка на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 22-33 градусов, в Тель-Авиве – 23-31, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 28-39. В Беэр-Шеве – 21-35, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 25-30, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-39, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник ожидается повышение температуры, шарав. Во вторник-среду – без существенных изменений, очень жарко.

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