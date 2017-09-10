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Юрий Остапчук, о розыске которого сообщалось ранее, найден

время публикации: 18:23 | последнее обновление: 18:53 блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропал житель Сдерота Юрий Остапчук

Полиция Израиля обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 70-летнего Юрия Остапчука, жителя Сдерота. Мужчина, нуждающийся в постоянном приеме лекарств, гостил у сына в Ашкелоне. Утром 10 сентября он должен был на автовокзале Ашкелона сесть в автобус, чтобы добраться до Сдерота. Но в Сдерот он не приехал.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, имеет лысину.

Особая примета: на левой руке имеет татуировку на русском языке.

Был одет в светлые брюки, полосатую голубую рубашку, на голове - голубая кепка фирмы Nike.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Юрия Остапчука, обратиться в полицию по телефону 08-6620456 или по телефону 100.

Спустя короткое время после публикации объявления полиция Израиля сообщила, что Юрий Остапчук найден. Полиция поблагодарила всех, кто принял участие в его поисках.

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