СМИ: известный бизнесмен Рами Леви подозревается в мошенничестве

Утром в воскресенье, 10 сентября, некоторые СМИ сообщили, что бизнесмен, который подозревается в мошенничестве и обмане общественного доверия – владелец сети "Шивук а-Шикма" Рами Леви. Эту информацию публикуют порталы Ynet, Walla, издание Globes, газета "Гаарец".

По информации изданий, он задержан для допроса вместе с главой одного из местных советов, а также генеральным директором местной газеты. В связи с задержанием Рами Леви приостановлена торговля акциями его компании на бирже.

В полиции заявляют, что имена всех задержанных запрещены к публикации до тех пор, пока они не предстанут перед судом.

Как сообщалось ранее, тайное следствие по этому делу ведется уже несколько месяцев. Речь идет о контактах местного совета с Рами Леви, являющегося владельцем торгового центра, расположенного на муниципальной территории этого совета, сообщает Ynet.

В последние недели полицейские произвели обыск в здании местного совета и изъяли документы, имеющие отношение к теме расследования.